7PAGINAS

Miércoles 13 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

La Asociación Cooperadora Delicia Concepción Masvernat convoca a Asamblea General Ordinaria

La Asociación Cooperadora Delicia Concepción Masvernat, con personería jurídica N.º 575 y sede en Concordia, anunció la convocatoria a su Asamblea General Ordinaria para el próximo 26 de agosto de 2025, a las 9:00 horas.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El encuentro se realizará en la sede social ubicada en Av. Mons. Tavella 2500, en el Salón de Actos del Hospital Delicia Concepción Masvernat, en el primer piso.

El orden del día contempla la lectura, consideración y aprobación del balance general correspondiente al primer ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2024. Además, se llevará a cabo la renovación total de la Comisión Directiva, así como la elección de la nueva Comisión Revisora de Cuentas, debido a la finalización de los mandatos vigentes.

La Comisión Directiva invita a todos los asociados a participar activamente en esta instancia fundamental para el funcionamiento y la transparencia de la institución.

Firman la convocatoria Eduardo Bepre, presidente, y Germán Margaritini, secretario.