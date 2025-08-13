La Asociación Cooperadora Delicia Concepción Masvernat convoca a Asamblea General Ordinaria

El encuentro se realizará en la sede social ubicada en Av. Mons. Tavella 2500, en el Salón de Actos del Hospital Delicia Concepción Masvernat, en el primer piso.

El orden del día contempla la lectura, consideración y aprobación del balance general correspondiente al primer ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2024. Además, se llevará a cabo la renovación total de la Comisión Directiva, así como la elección de la nueva Comisión Revisora de Cuentas, debido a la finalización de los mandatos vigentes.

La Comisión Directiva invita a todos los asociados a participar activamente en esta instancia fundamental para el funcionamiento y la transparencia de la institución.

Firman la convocatoria Eduardo Bepre, presidente, y Germán Margaritini, secretario.