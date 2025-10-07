La autopsia confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo

El cuerpo de Daiana fue hallado el pasado martes dentro de un aljibe de unos 10 metros de profundidad, ubicado en una zona rural cercana a Gobernador Mansilla, departamento Tala. La víctima estaba vestida y presentaba una herida de arma de fuego que habría sido la causa de su muerte.

El hallazgo y la búsqueda

La joven había desaparecido el viernes 3 de octubre, cuando salió de su casa supuestamente para hacer un mandado. Desde entonces, su familia denunció su ausencia y comenzó un operativo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, entre policías, bomberos voluntarios, cadetes, perros rastreadores y drones.

El domingo a la madrugada fue encontrado el vehículo en el que se trasladaba Daiana, un auto que apareció con las llaves puestas en una zona rural, a unos cuatro kilómetros del casco urbano de la localidad, lo que llevó a intensificar los rastrillajes en esa área. Finalmente, el cuerpo fue hallado en un camino vecinal conocido como Los Zorrinos, paralelo a la Ruta 12 y a pocos kilómetros del acceso principal a Mansilla.

El aljibe donde fue encontrada estaba camuflado entre ramas, raíces y hojas, lo que dificultó el hallazgo inicial.

Un sospechoso detenido

La investigación, dirigida por los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, avanzó rápidamente con el allanamiento de una vivienda y un galpón vinculados a un hombre de 55 años, conocido como “Pino”, quien habría mantenido contacto con Daiana poco antes de su desaparición.

El operativo, ordenado por la jueza de Garantías Silvina Cabrera, permitió secuestrar dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyota Hilux blanca. Durante el procedimiento, el sospechoso intentó manipular un arma de fuego y ofreció resistencia, por lo que fue detenido.

El jefe departamental de Policía de Tala, Pedro Silva, confirmó que el detenido vivía a poco más de un kilómetro de la casa de Daiana y que la joven habría mantenido comunicación telefónica con él minutos antes de perderse su rastro.

Un pueblo conmocionado

Gobernador Mansilla, una pequeña localidad de menos de 2.500 habitantes, se encuentra profundamente conmocionada por el crimen. La comunidad acompañó a la familia durante los días de búsqueda y exige justicia por Daiana, quien era conocida por su pasión por la escritura y la astrología.

En su cuenta de Instagram, donde compartía pensamientos y reflexiones, su último posteo se volvió un enigma: “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva”, escribió junto a una foto de perfil, días antes de desaparecer.

Mientras continúan los peritajes sobre los celulares, las armas y la camioneta secuestrada, la investigación sigue su curso bajo la hipótesis de un femicidio, el más reciente en una provincia que aún busca respuestas ante otro crimen que podría haberse evitado.