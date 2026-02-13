La Autovía suma otro accidente: en menos de 24 horas hubo tres despistes en la misma zona

Según los registros de 7Paginas, se trata del tercer episodio registrado en menos de 24 horas en el mismo corredor, una situación que vuelve a poner en foco el estado del asfalto de la autovía, señalado por conductores como deteriorado en distintos tramos de su extensión.

En este caso, por causas que se investigan, un automóvil Peugeot 206 color gris, conducido por un hombre de 64 años que viajaba acompañado por una mujer de la misma edad, circulaba en sentido Sur–Norte cuando el conductor perdió el control del rodado tras morder la banquina. El vehículo despistó hacia la zona de pasto y terminó volcando.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y el hecho dejó únicamente daños materiales en el rodado.

La reiteración de despistes en la misma zona, sumado a las condiciones de la calzada y la presencia de banquinas inestables, genera preocupación entre quienes transitan habitualmente por la autovía, uno de los corredores más importantes del litoral argentino. Mientras tanto, las autoridades recomiendan extremar las medidas de precaución, especialmente en horarios de baja visibilidad y ante superficies resbaladizas.