La avenida Néstor Kirchner, eje de una reunión de trabajo entre el intendente Bravo y el presidente de CAFESG, Carlos Cecco

Durante el encuentro se abordaron distintos temas y proyectos estratégicos vinculados al desarrollo de Federación, haciendo especial hincapié en obras de infraestructura consideradas prioritarias para la ciudad.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el proyecto de modernización integral de la avenida Néstor Kirchner, una obra considerada clave por el municipio y que ya cuenta con el desarrollo técnico correspondiente, aunque aún requiere financiamiento para su ejecución.

Según se informó, el proyecto contempla la pavimentación de la arteria y una intervención urbana integral destinada a modernizar uno de los accesos y corredores más importantes de la ciudad, beneficiando tanto a los vecinos de la zona como al conjunto de la comunidad.

En ese marco, Cecco realizó un análisis de la situación actual de CAFESG, detallando los fondos disponibles con los que cuenta el organismo y las proyecciones de obras que podrían ejecutarse en la región.

Por su parte, Bravo expuso junto a su equipo técnico una serie de proyectos considerados fundamentales para el crecimiento y desarrollo de Federación, destacando iniciativas orientadas a mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos.

Previo al encuentro, el intendente federaense había adelantado la importancia de la reunión y el objetivo de avanzar sobre proyectos ya presentados ante el organismo provincial.

“Estamos acá en la ciudad de Concordia, en la sede de CAFESG, donde vamos a tener una reunión con el presidente Carlos Cecco, tratando temas importantes para la ciudad de Federación, principalmente algunos proyectos que ya tenemos presentados en este organismo”, expresó Bravo.

Desde el municipio destacaron que este tipo de gestiones resultan fundamentales para continuar impulsando obras que acompañen el crecimiento urbano y turístico de Federación, una de las ciudades más importantes de la región de Salto Grande.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas