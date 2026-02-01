La Batalla de Caseros se conmemorará con música, historia y cultura en el Palacio San José

La grilla en el escenario será: DJ Nico Herrera, Fabián Galarraga y Conjunto Itay, intervenciones de danza contemporánea y show de impacto, Ensamble Chamamé Entrerriano (integrado por músicos de jerarquía en la provincia) y Suma Paciencia (grupo uruguayense de rock y reggae, con una larga trayectoria).

La propuesta artística invita a compartir distintas expresiones de la cultura provincial, que mezclan tradición y presente, con una puesta de calidad. También habrá gastronomía. Se recomienda al público llevar sillones o reposeras para estar más cómodos.

La conmemoración será encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, quien firmará con Nación un acuerdo histórico de colaboración para la puesta en valor del Palacio San José.

Se invita a toda la comunidad a participar de una jornada que celebra una entrerrianía viva, en una provincia que es cuna de la organización nacional.