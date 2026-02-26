7PAGINAS

Miércoles 25 de febrero de 2026
La Bianca celebrará este sábado su 7ª Noche de Carnaval

El barrio La Bianca volverá a latir al ritmo del batuque este sábado 28 de febrero, cuando desde las 21 horas se lleve adelante la 7ª Noche de Carnaval en la Ciudad del Samba, una celebración que ya se consolidó como una de las más convocantes de la zona.
Según se dijo a 7Paginas, la jornada es organizada por la Comparsa Ráfaga junto a la Batería Nota Mil, quienes año tras año mantienen viva la pasión carnavalera que identifica al barrio y a la ciudad de Concordia.
El evento contará con desfile de comparsa, la presentación de la Reina del Carnaval, espectáculo musical en vivo y servicio de cantina, en una propuesta pensada para que familias, vecinos y visitantes disfruten de una noche colmada de música, color y tradición.
Desde la organización destacaron que la invitación es abierta a toda la comunidad y recomendaron asistir con sillones para mayor comodidad. Asimismo, señalaron que esta celebración no solo representa un acontecimiento festivo, sino también una expresión cultural y social que fortalece el espíritu comunitario y reafirma la identidad popular del barrio.
La 7ª Noche de Carnaval promete, una vez más, transformar a La Bianca en epicentro de la alegría y el ritmo, consolidando el valor cultural de una de las fiestas más representativas de Concordia.