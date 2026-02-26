La Bianca celebrará este sábado su 7ª Noche de Carnaval

Según se dijo a 7Paginas, la jornada es organizada por la Comparsa Ráfaga junto a la Batería Nota Mil, quienes año tras año mantienen viva la pasión carnavalera que identifica al barrio y a la ciudad de Concordia.

El evento contará con desfile de comparsa, la presentación de la Reina del Carnaval, espectáculo musical en vivo y servicio de cantina, en una propuesta pensada para que familias, vecinos y visitantes disfruten de una noche colmada de música, color y tradición.

Desde la organización destacaron que la invitación es abierta a toda la comunidad y recomendaron asistir con sillones para mayor comodidad. Asimismo, señalaron que esta celebración no solo representa un acontecimiento festivo, sino también una expresión cultural y social que fortalece el espíritu comunitario y reafirma la identidad popular del barrio.

La 7ª Noche de Carnaval promete, una vez más, transformar a La Bianca en epicentro de la alegría y el ritmo, consolidando el valor cultural de una de las fiestas más representativas de Concordia.