La Biblioteca Julio Serebrinsky se suma a la Semana de los Museos con actividades especiales

Con el objetivo de resaltar el valor histórico, educativo y cultural del libro, la biblioteca abrirá sus puertas en un horario especial de 18:00 a 22:00, invitando a la comunidad a recorrer sus espacios y participar de actividades que buscan poner en valor el patrimonio local y la importancia de las bibliotecas como guardianas del conocimiento.

Conversatorio y muestra especial

A las 20:00, se desarrollará un conversatorio sobre “La Historia de la Cooperativa y la Biblioteca”, del que participarán el Dr. Marcelo Spinelli, María Julia Ibarguren y Cristina Onchiniuk. La propuesta busca rescatar la memoria institucional de la Cooperativa Eléctrica de Concordia Ltda. y de la propia biblioteca, abordando su origen, desarrollo y el rol social que han desempeñado en la comunidad.

En paralelo, durante toda la franja horaria, de 18:00 a 22:00, los visitantes podrán recorrer la exposición “Del papiro al e-book”, una muestra didáctica sobre la evolución del libro desde los primeros soportes de escritura hasta las tecnologías digitales actuales. El recorrido estará guiado por el personal de la biblioteca.

Recorridas guiadas y puesta en valor del patrimonio

Como parte de las actividades complementarias, el público también podrá realizar visitas guiadas por las instalaciones de la Biblioteca Julio Serebrinsky, con el fin de conocer su organización interna, sus colecciones, los servicios que ofrece y los espacios que conforman este histórico punto de referencia cultural.

La institución destacó a 7Paginas, que estas propuestas buscan fortalecer el vínculo con la comunidad y reafirmar el valor del patrimonio bibliográfico como parte fundamental de la identidad local.

La invitación está abierta a todo público que desee acercarse, descubrir la historia, aprender y disfrutar de una jornada dedicada al conocimiento y la cultura.