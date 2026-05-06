La Biblioteca Popular “Olegario Víctor Andrade” recibió una donación de libros enviados por Juan Grabois

En el marco del intenso proceso de puesta en valor y reapertura que atraviesa la Biblioteca Popular “Olegario Víctor Andrade”, militantes de Patria Grande Concordia realizaron la entrega de una serie de libros enviados por Juan Grabois. El gesto busca acompañar el resurgimiento de una de las instituciones culturales más emblemáticas de la ciudad.

Fundada en 1872 por el propio Olegario Víctor Andrade, esta biblioteca es la más antigua de Concordia y una de las primeras del país. Tras un largo período de deterioro edilicio que puso en riesgo su patrimonio bibliográfico, hoy vive una etapa de recuperación impulsada por vecinos y trabajadores de la cultura.

El aporte de Patria Grande

Desde la organización política señalaron que la donación busca fortalecer un espacio que consideran “fundamental para la memoria, la cultura y la formación popular de Concordia”. Asimismo, destacaron que el objetivo es que estos textos estén disponibles para todos los concordienses interesados en profundizar en las ideas que plantean los autores.

Los títulos que se incorporan al catálogo de la biblioteca son:

«Argentina Humana», Teoría y práctica para la justicia social en el siglo XXI.

«La clase peligrosa», Retratos de la Argentina oculta.

«Los siete pecados argentinos», Una historia de demonios.

«El subsuelo de la patria», Historia del Movimiento de Trabajadores Excluidos (de Santiago Liaudat, Magdalena Tóffoli y Juan Manuel Fontana).

Un mensaje para los lectores

Cada ejemplar fue acompañado por una dedicatoria especial de Grabois: “Para los compañeros y lectores de la Biblioteca Olegario Víctor Andrade, con la convicción de que lo humano se entiende mejor con los libros que con las redes. Su misión de difundir la lectura es, en estos tiempos, revolucionaria. Un abrazo con amor”.

La Biblioteca como «trinchera cultural»

Desde la comisión directiva de la institución agradecieron el aporte, destacando que estos libros acrecientan un patrimonio centenario que la comunidad lucha por revivir. En sus palabras, definieron a la biblioteca como una “barricada y una trinchera en defensa de la cultura y de los bienes culturales de esta ciudad”.

Finalmente, desde Patria Grande subrayaron la importancia de acompañar estos espacios comunitarios en contextos económicos adversos, entendiendo a las bibliotecas populares como herramientas clave para democratizar el conocimiento y fortalecer el tejido colectivo de la ciudad.

Prensa Patria Grande