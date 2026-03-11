La Biblioteca Popular Víctor Olegario Andrade lanza un ciclo de talleres culturales abiertos a la comunidad

El ciclo incluirá tres talleres con distintas temáticas vinculadas a la filosofía, la lengua y la música popular, coordinados por docentes y especialistas en cada área.

Uno de ellos será “Pensar desde acá. Una aproximación a los conceptos centrales de Rodolfo Kusch y un diálogo con la perspectiva decolonial”, coordinado por el profesor Mauricio Amiel. La propuesta invita a generar un espacio de intercambio y construcción colectiva de saberes desde una mirada situada, tomando como eje la obra del filósofo argentino Rodolfo Kusch y su búsqueda de una sabiduría auténtica del continente, más allá del canon académico tradicional marcado por el eurocentrismo.

El taller comenzará el viernes 10 de abril y tendrá una duración de tres encuentros de dos horas cada uno. Está dirigido al público en general y tendrá un arancel de 30.000 pesos.

Por otra parte, se dictará “Sapere Aude. Curso de aproximación al latín”, coordinado por el profesor Alejandro Bekes. En este espacio se abordará la lengua latina y aspectos relevantes de la cultura clásica. La propuesta incluirá una clase introductoria gratuita el lunes 30 de marzo, instancia en la que se presentarán los contenidos del curso y se definirá su perfil de acuerdo con los intereses de los participantes.

Las clases tendrán una duración de dos horas y el arancel será de 40.000 pesos.

El tercer taller será “La canción popular de amor. Lectura, análisis y producción de canciones populares y folklóricas latinoamericanas”, coordinado por el profesor Federico Maidana. La propuesta incluye el análisis de canciones de la tradición latinoamericana y un espacio para la producción y reflexión sobre composiciones propias de los participantes.

Además, se abordarán las continuidades y rupturas en los recursos de la canción popular y el lugar del sentimiento amoroso en la tradición cultural, desde la filosofía clásica hasta su consolidación como tópico literario y musical.

El taller comenzará el miércoles 1º de abril, tendrá una duración de cuatro encuentros de dos horas y está orientado a intérpretes, compositores de música popular y folklórica, así como también al público interesado en la temática. El arancel será de 40.000 pesos.

Desde la biblioteca informaron que las consultas e inscripciones podrán realizarse a partir del lunes 9 de marzo, en los horarios de atención al público o mediante WhatsApp al 345 4941901.