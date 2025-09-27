La Bolsa de Cereales de Entre Ríos respalda reducción de Ingresos Brutos para el sector avícola

Desde la entidad destacaron que la disminución fortalecerá la competitividad de los productores integradores de pollos y generará un impacto positivo en toda la cadena agroindustrial. Además, resaltaron el compromiso del Ejecutivo de avanzar hacia una reducción del 1,5% en el próximo período.

Frigerio aseguró que se enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley para profundizar la baja impositiva y llevarla a la mitad, con la meta final de eliminar este tributo. “Vamos a reducir un tercio la alícuota de Ingresos Brutos y enviaremos un proyecto de ley para bajarla a la mitad”, afirmó el mandatario.

La Bolsa consideró que estas acciones forman parte de una política integral necesaria para todos los eslabones de la cadena agroindustrial. Según la institución, estas medidas permiten generar valor agregado, incentivar la inversión, crear empleo y fortalecer el arraigo en Entre Ríos.

La entidad reafirmó su respaldo a esta iniciativa y a todas las políticas que promuevan un sector agropecuario más competitivo, sustentable y dinámico.

Redacción de 7Paginas