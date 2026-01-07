La Brigada Forestal de Concordia coordinó acciones preventivas ante el alto riesgo de incendios

Las tareas de coordinación se desarrollaron en el Aeropuerto “Comodoro Pierrestegui”, donde se encuentra apostado el avión hidrante perteneciente al Sistema Federal de Manejo del Fuego, que está disponible para intervenir ante eventuales incendios forestales durante la temporada estival, tanto en Concordia como en distintos puntos de la provincia y la región Mesopotámica.

Al respecto, el secretario de Salud, Diego Sauré, señaló que estas acciones “forman parte de una estrategia conjunta que prioriza la prevención, la rapidez en la intervención y el trabajo coordinado entre organismos municipales, provinciales y nacionales”. En ese sentido, destacó que el fortalecimiento operativo es el resultado de “dos años de cooperación continua con el Plan de Manejo del Fuego”.

Sauré recordó además que Concordia es el único municipio que cuenta con una Brigada Forestal propia y remarcó las distintas tareas que se vienen llevando adelante a lo largo de 2025, con el objetivo de estar preparados ante la eventual aparición de incendios en la zona.

Por su parte, Gustavo Gerfó, integrante de la Brigada de Respuesta Ambiental, subrayó la importancia estratégica de contar con una fuente de abastecimiento permanente para los medios aéreos, especialmente en un contexto donde los índices de riesgo de incendios alcanzan niveles extremos, como ocurre actualmente en Concordia y en gran parte del país.

Finalmente, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de profundizar las acciones preventivas y apelaron a la responsabilidad ciudadana para evitar la generación de focos ígneos. Recordaron que la mayoría de los incendios se originan por descuidos humanos y remarcaron que la colaboración de la comunidad es clave para reducir riesgos, daños ambientales y pérdidas materiales.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas