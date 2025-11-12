“La Bruja Blanca” de Federación fue trasladado a la cárcel de Federal por reincidir en el comercio de drogas

El individuo había sido detenido el pasado 31 de octubre, durante dos allanamientos simultáneos realizados en los barrios CAFESG (calle Pablo Areguatí) y FONAVI (calle Santa Fe) de Federación, en el marco de una investigación por narcomenudeo, en infracción a la Ley Provincial N° 10.566.

Según pudo saber 7Paginas, el operativo fue bautizado “Bruja Blanca” porque ese era el nombre que el detenido utilizaba en los mensajes telefónicos que mantenía con sus colaboradores, conocidos en el ambiente como “soldaditos”. Seguramente el seudonimo utilizado era por ser una persona de tez y cabello blanco.

Durante los procedimientos, el personal de la División Drogas Peligrosas, con apoyo del Grupo Especial de Infantería de Federación y Chajarí, logró el secuestro de cocaína y marihuana, además de balanzas de precisión, recortes de nylon, municiones de distintos calibres, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos utilizados para el fraccionamiento y venta de droga. También se incautaron una motocicleta, una motoguadaña, un microondas y una carabina calibre .22 magnum.

Cabe recordar que ese procedimiento había sido supervisado por el Jefe Departamental de Policía y la Fiscalía en turno, desarrollándose sin incidentes y con resultados satisfactorios.

Tras su detención, ahora el acusado fue trasladado desde la Jefatura Departamental de Federación hacia la Unidad Penal de Federal, donde permanecerá alojado cumpliendo condena.

Antecedentes

Fuentes confiables indicaron a 7Paginas que “La Bruja Blanca” ya había sido detenido anteriormente cuando intentó ingresar drogas a la ciudad en un operativo de la Comisaría de San Bosco. A partir del secuestro de su teléfono celular, los investigadores lograron reconstruir su cadena de distribución.

Asimismo, el año pasado la Policía realizó un allanamiento en la vivienda de su padre, donde también se halló marihuana, lo que demuestra que se trata de un delincuente reincidente vinculado de manera directa al tráfico de estupefacientes en la zona.