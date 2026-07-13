La Cabaña de una universidad de Entre Rios, competirá en la Exposición Rural de Palermo con ejemplares Simmental

La Cabaña La Fraternidad, perteneciente a la Asociación Educacionista La Fraternidad (AELF) y a la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), volverá a ser protagonista de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que se desarrollará entre el 16 y el 26 de julio en el predio ferial de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

En esta edición, la institución presentará tres ejemplares de la raza Simmental: MEILEN X1307 GALÁN X1192, acompañado por su cría FRATE X13 PRIMERA, y MEILEN X1310 DRAGÓN X1225, que competirán junto a reproductores de destacados establecimientos ganaderos de todo el país.

La jura de la raza Simmental y Red Simmental se llevará a cabo el lunes 20 de julio, a las 11, en la Pista Central IV, donde los animales serán evaluados por el jurado oficial.

La delegación estará integrada por estudiantes de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias, el ingeniero Juan Balfour, responsable del rodeo y docente de la carrera, además del presidente de la Asociación Educacionista La Fraternidad y rector de la UCU, Dr. Héctor Sauret; la vicerrectora Dra. Georgina Vierci; la vicepresidenta de la AELF, Cra. Valeria Carbone; y la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, Ing. Alejandra Altamirano.

Al confirmar la participación, el Dr. Héctor Sauret expresó su satisfacción por estar nuevamente presente en la tradicional muestra agropecuaria y destacó que la presencia de La Fraternidad en Palermo representa una oportunidad para exhibir el trabajo que la institución viene desarrollando en el mejoramiento genético de la raza Simmental.

Asimismo, remarcó que esta participación reafirma el compromiso de la Asociación Educacionista La Fraternidad y de la Universidad de Concepción del Uruguay con la formación académica, la investigación y el desarrollo de la producción agropecuaria.

Prensa UCU

Redaccion de 7Paginas