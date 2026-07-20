La Cabaña La Fraternidad obtuvo destacados premios en la Exposición Rural de Palermo

La Cabaña La Fraternidad tuvo una destacada actuación en la 138.ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo, donde obtuvo importantes reconocimientos durante la jura de la raza Simmental.

La vaca MEILEN X1307 GALAN X1192, junto a su cría FRATE X13 PRIMERA, obtuvo el primer premio en la categoría Vaca Joven con Cría y, además, alcanzó el tercer puesto en la categoría general de Mejor Hembra, compitiendo con los principales ejemplares del país.

Por su parte, el toro MEILEN X1310 DRAGON X1225 consiguió el primer premio en la categoría Junior, consolidando una sobresaliente participación de la cabaña uruguayense.

Los ejemplares fueron presentados en pista por alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCU. Valentín Lugrin condujo la vaca premiada junto a su cría, acompañada por Marcia Bel, mientras que Valentina Pelissier fue la encargada de presentar el toro ganador.

Tras conocerse los resultados, el presidente de la Asociación Educacionista La Fraternidad y rector de la UCU, Héctor Sauret, expresó su satisfacción por los logros obtenidos.

«Estamos recibiendo las premiaciones de nuestra presentación, muy satisfechos. Nuestros alumnos han hecho el paseo y el jurado nos ha dado las premiaciones. Con este gran paso seguiremos mejorando nuestro rodeo teniendo presente las recomendaciones realizadas por el jurado», afirmó.

Sauret destacó además que los premios representan un reconocimiento al trabajo conjunto entre docentes, estudiantes y el equipo técnico de la cabaña, y remarcó que la experiencia en Palermo fortalece tanto el desarrollo productivo como la formación académica de los futuros ingenieros agrónomos.

La participación en la tradicional muestra volvió a posicionar a La Fraternidad entre los establecimientos destacados de la raza Simmental, reafirmando el trabajo de mejoramiento genético que lleva adelante la institución.