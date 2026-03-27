La Cafesg licitó obras para los departamentos Feliciano y Uruguay

Se trata de intervenciones integrales destinadas a mejorar la infraestructura sanitaria y educativa de la región, en el marco del Plan de Mejoramiento de Infraestructura Escolar y Hospitalaria que el organismo ejecuta con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad, calidad y habitabilidad en edificios públicos de alta concurrencia.

El acto se realizó en Concordia, en las oficinas de la Cafesg -dependiente de la Secretaría General de la Gobernación-, y la primera de las aperturas correspondió a la obra de reparación de cubierta de techos, cielorrasos, revoques e instalaciones del hospital General Francisco Ramírez y su asilo de ancianos, en San José de Feliciano.

La intervención busca dar una solución definitiva a problemas de filtraciones y deterioro estructural. Entre los trabajos destacados se encuentran: construcción de nuevas cubiertas de techo y recambio de canaletas; intervención completa en la torre tanque y renovación de instalaciones de agua y eléctricas; construcción de un nuevo pórtico de ingreso y accesos para el sector de internación; refacciones en el asilo de ancianos, incluyendo la reconstrucción de pisos hundidos y veredas perimetrales.

Esta obra cuenta con un presupuesto oficial de 254.530.051,80 pesos y un plazo de ejecución de 180 días. Para esta licitación se presentaron seis oferentes.

En segundo turno, se procedió a la apertura de ofertas para las reparaciones varias en el edificio donde funciona la Escuela Secundaria Nº26 Bicentenario (anteriormente ya se refaccionó la Escuela Primaria Nº83 Mesopotamia Argentina, que se encuentra en el mismo edificio), en Concepción del Uruguay.

El proyecto contempla una superficie de 1.800 metros cuadrados y apunta a resolver filtraciones históricas en aulas y galerías. Los trabajos principales incluyen: ejecución de una nueva cubierta de chapa sobre estructura de perfiles C en las galerías, incluyendo cielorrasos de policloruro de vinilo (PVC); remodelación integral de la cocina (agua, cloaca, electricidad y gas); sustitución de aberturas en aulas y renovación total de la instalación eléctrica con tableros seccionales; pintura general de fachada y colocación de nueva cartelería institucional.

La inversión prevista según el presupuesto oficial asciende a 196.715.931,53 pesos, con un plazo de obra de 180 días corridos. Para este cotejo de precios se registraron ocho empresas interesadas.

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) llevó adelante hoy, en sus oficinas de la Concordia, la apertura de sobres para dos nuevas licitaciones públicas destinadas a mejorar la infraestructura sanitaria y educativa de la región. Se trata de intervenciones integrales en el Hospital «General Francisco Ramírez» de San José de Feliciano y en el edificio que comparten las escuelas Secundaria Nº 26 y Primaria Nº 83 de Concepción del Uruguay.