La caída de un rayo dejó sin energía eléctrica a gran parte de Concordia

Desde la Cooperativa Eléctrica se informó a 7Paginas que en la intersección de calles Misiones y Rocamora se produjo el corte de un conductor de media tensión, a raíz del impacto de un rayo. El desperfecto ocasionó la interrupción del servicio en una amplia zona de la ciudad.

Personal técnico trabajó en el lugar para reparar la línea afectada y, pasadas las 10 de la mañana, el suministro quedó restablecido con normalidad en los sectores comprometidos.

Por otra parte, también se comunicó que como consecuencia de la tormenta permanecen fuera de servicio las zonas de Colonia Ayuí, Puerto Yeruá y Calabacillas. Cuadrillas de la Cooperativa se encuentran recorriendo esos sectores para detectar las fallas y avanzar con las tareas necesarias para la normalización del servicio.

Desde la entidad señalaron que continuarán monitoreando la situación ante la inestabilidad climática y recomendaron a los vecinos extremar las precauciones durante este tipo de fenómenos meteorológicos.