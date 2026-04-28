La caída del «Influencer de los Superautos»: Una víctima de Concordia revela el insólito trasfondo de las estafas de Forastieri

Lo que parecía ser la caída de un sofisticado «gurú» de las finanzas ha comenzado a revelar una trama mucho más bizarra y desprolija. Lucas Gabriel Forastieri, el influencer con más de 1.3 millones de seguidores que se codeaba con la élite en Punta del Este y exhibía flotas de Ferrari y Lamborghini, fue detenido por la Fiscalía N°1 de Mercedes bajo la acusación de montar una estafa financiera de al menos u$s170.000.

Pero mientras la justicia investiga el esquema de bonos y acciones, 7Paginas accedió al testimonio exclusivo de un joven emprendedor de Concordia, integrante de un grupo de damnificados, quien asegura que el accionar de Forastieri no distinguía rubros ni montos.

«Estafaba hasta al carnicero»: El testimonio desde Concordia

Según el relato del vecino concordiense, que prefirió resguardar su identidad, Forastieri utilizaba su linaje familiar (heredero de la empresa de Transportes Atlántida) y su residencia en el exclusivo country «La Concepción» de Luján para generar una falsa sensación de solvencia.

«Se mostraba como un inversor del real estate que construía edificios, pero su operatoria real era proponer negocios que nada tenían que ver con el trading», confió la víctima a este medio.

El abanico de engaños descritos es asombroso. El grupo de damnificados incluye personas a las que les prometió:

Ganancias por la compra de cosechadoras para su posterior reventa.

Loteos de terrenos inexistentes.

Venta de materiales de construcción sobrantes de supuestos edificios.

Sin embargo, el relato se vuelve más oscuro al mencionar deudas por consumos personales: «Le robó a un chico que vendía remeras bajo el pretexto de una donación, a otro que le vendió un cuatriciclo con el que después se mostraba en la costa, e incluso a proveedores de bebidas caras como Don Perignon y Ciroc», detalló el emprendedor. Según el testimonio, la desfachatez llegaba al punto de no pagar sándwiches de miga a un panadero, un costillar a un carnicero y servicios a trabajadoras sexuales.

Una pantalla de lujo para ocultar el vacío

Forastieri construyó su credibilidad en Instagram mediante la «Temporada de los Superautos». Se mostraba en Porsche y hasta en un exclusivo Pagani Huayra BC Roadster. En 2022, se volvió viral por conducir un Lamborghini a 180 km/h en Uruguay, lo que le valió un fuerte cruce con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Esa opulencia era el anzuelo. La justicia de Mercedes recibió tres denuncias formales donde el patrón se repetía: prometía retornos altos en dólares, cumplía al principio y luego desaparecía. A una de las víctimas llegó a ofrecerle un departamento en pago de deuda que había vendido tres veces a personas distintas y que, en algunos casos, ni siquiera estaba construido.

La estrategia del «loco»

El testigo de Concordia advierte que, ante los reclamos, Forastieri desplegaba una serie de maniobras dilatorias: comprobantes de transferencia truchos, promesas de cheques que nunca llegaban o invitaciones a su casa en el country a las que luego no asistía.

«Se hace el tonto o el loco cuando lo acorralan, pero está todo preparado. Busca sacarse el lazo diciendo que es titular de una constructora (Kenford) para desviar la responsabilidad personal», explicó la víctima.

El futuro judicial

La detención de Forastieri en su casa de Luján es solo el comienzo. Mientras los ahorristas se agrupan en redes sociales para compartir sus experiencias, la justicia cree que el número de damnificados crecerá exponencialmente. El hombre que se codeaba con empresarios y celebridades ahora deberá explicar cómo su imperio de «papel» y redes sociales terminó siendo, según las víctimas, una sucesión de estafas que no perdonó ni al trabajador más humilde.

Redacción de 7Paginas