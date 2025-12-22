La Caja Previsional de los Municipales de Federación envió un saludo especial por las fiestas

Desde la institución señalaron que estas fechas representan una oportunidad para renovar la esperanza y fortalecer los lazos de solidaridad, pilares fundamentales para continuar trabajando de manera conjunta en beneficio de todos los trabajadores municipales. En ese sentido, expresaron su deseo de que la Navidad encuentre a cada familia en un clima de paz y reflexión, y que el Año Nuevo llegue cargado de energías renovadas para afrontar nuevos desafíos.

Asimismo, las autoridades de la Caja Previsional agradecieron profundamente el acompañamiento y la confianza brindada durante el año que finaliza, reafirmando su compromiso de seguir desempeñando su labor con responsabilidad, dedicación y transparencia.

Finalmente, el mensaje enviado a la redacción de 7Paginas, concluye con un cálido saludo a toda la comunidad: “Felices Fiestas y un próspero Año Nuevo”, renovando el anhelo de construir, entre todos, un futuro con más oportunidades y bienestar para los municipales de Federación.