La Cámara de Casación aclaró los plazos y confirmó cuándo se conocerá la sentencia en el caso Orrico

La aclaración llegó tras la repercusión que generaron las declaraciones del representante de las familias de las cuatro víctimas fatales del trágico siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 39, quien había cuestionado la falta de definiciones y la incertidumbre respecto a los tiempos judiciales.

El tribunal aseguró que continúa trabajando normalmente

A través de una comunicación dada a conocer este miércoles a 7Paginas, los integrantes de la Sala II de la Cámara de Casación Penal de Concordia, conformada especialmente para intervenir en la causa, informaron que continúan desarrollando normalmente sus funciones jurisdiccionales.

El tribunal está integrado por los jueces Pablo Garrera Allende, Clara Mondragón Pafundi y Germán César Darío Dri, quienes asumieron el tratamiento del expediente luego de que la integración original de Casación se apartara del caso.

Los magistrados señalaron que, además del análisis de las causas que tramitan ante esa instancia, continúan llevando adelante juicios orales y otras actividades inherentes a su función.

La complejidad del caso demandó un tiempo considerable

En relación con la causa que tiene como condenado a Juan Enrique Ruiz Orrico, los jueces explicaron que el expediente atravesó una etapa de deliberación que requirió un tiempo considerable debido a la complejidad de los planteos sometidos a revisión.

Según informaron a Diario 7Paginas, una vez concluidas las deliberaciones, el expediente fue puesto a despacho el pasado 12 de junio, instancia a partir de la cual comenzó a correr el plazo legal para el dictado de la resolución.

La sentencia deberá conocerse antes del 28 de julio

Desde el tribunal aclararon además que el plazo de 20 días hábiles previsto para emitir sentencia no se computa desde la audiencia ni desde la presentación del recurso, sino desde la finalización de las deliberaciones y la fecha en que el expediente queda formalmente a despacho.

En consecuencia, indicaron que el vencimiento de ese plazo operará el próximo 28 de julio a las 9:00 horas, fecha límite para que se conozca la resolución de la Cámara de Casación.

Un caso de fuerte repercusión pública

La causa tiene su origen en el trágico siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 sobre la Ruta Provincial 39, donde perdieron la vida Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, cuatro trabajadores oriundos de Basavilbaso que se dirigían a cumplir tareas laborales en un frigorífico de Pronunciamiento.

Por ese hecho, Juan Enrique Ruiz Orrico, ex titular del Instituto Portuario Provincial, fue condenado en marzo de este año a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de homicidio culposo agravado.

La defensa del ex funcionario presentó posteriormente un recurso de casación cuestionando la pena impuesta, lo que derivó en la intervención del tribunal ad hoc de Concordia.

Con la aclaración brindada por los magistrados, quedó establecido que la resolución del recurso deberá conocerse antes de finalizar julio, poniendo fin a las especulaciones surgidas en torno a los plazos procesales y al estado actual del expediente.