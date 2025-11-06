La Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró de interés legislativo el libro “Reflexiones de un Hombre Común” de Gabriel Enguelberg

La iniciativa fue presentada por la diputada Gabriela Lena, quien destacó el valor cultural y humano del libro, que “invita a pensar sobre la vida cotidiana, la empatía y la importancia de las pequeñas grandes cosas que nos definen como sociedad”.

Durante el acto, Enguelberg recibió una copia de la declaración en el recinto de sesiones, acompañado por el diputado provincial Marcelo López y el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, quienes participaron de la entrega del reconocimiento.

Gabriel Enguelberg expresó su emoción por el reconocimiento:

“Este libro nació desde la necesidad de contar lo que muchos sentimos pero pocas veces decimos. Que la Cámara de Diputados lo haya declarado de interés legislativo me llena de orgullo y reafirma que lo simple, lo común, también puede inspirar y generar reflexión”.

Por su parte, la diputada Lena, autora del proyecto, subrayó:

“La obra de Gabriel trasciende lo literario; es un testimonio de vida, una mirada sensible sobre nuestra realidad cotidiana. Creí importante que el Estado reconozca este tipo de expresiones que fortalecen nuestra identidad entrerriana”.

El reconocimiento destaca el aporte de Enguelberg a la cultura provincial y su compromiso con la difusión de valores humanos y sociales a través de la literatura.