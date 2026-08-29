La Cámara Entrerriana de Turismo valoró las medidas de alivio anunciadas por el Gobierno de Entre Ríos para el sector hotelero, aunque planteó la necesidad de mantener cautela hasta conocer el impacto concreto que tendrán sobre la actividad.

El titular de la entidad, Juan Acedo, explicó que los establecimientos ya comenzaron a cargar la documentación necesaria para acceder a los beneficios a través de la plataforma provincial y que, posteriormente, deberán esperar la aprobación correspondiente.

Entre las principales medidas se encuentra un subsidio sobre la energía eléctrica para los establecimientos de alojamiento, que será del 15% para los pequeños, del 8% para los medianos y del 4% para los grandes. Desde la Cámara aclararon que el beneficio alcanza específicamente a los alojamientos y no incluye al sector gastronómico.

“Son medidas de alivio”, remarcó Acedo, aunque aclaró que se trata de herramientas de carácter temporal, previstas inicialmente para los próximos meses y con la posibilidad de ser prorrogadas.

El dirigente turístico recordó además que los reclamos de asistencia para el sector vienen de varios años atrás, a partir de la caída que comenzó a evidenciarse en la actividad turística.

“Quizás un poco tarde, pero bueno, es bienvenido de todas maneras, y esperemos que en la práctica sea algo positivo”, expresó.

Acedo también destacó que el anuncio se realizó en el marco del Ente Mixto de Turismo, con participación de representantes del sector privado.

Un impacto diferente según el tamaño del establecimiento

Desde la Cámara Entrerriana de Turismo señalaron que el alcance de las medidas será diferente de acuerdo con las características de cada emprendimiento.

En los establecimientos de mayor tamaño podría tener una incidencia más importante la reducción de Ingresos Brutos, mientras que para los emprendimientos pequeños el subsidio sobre la factura de energía eléctrica podría representar un alivio más significativo.

En ese sentido, Acedo consideró que una reducción del 15% en el costo de la energía puede tener un efecto favorable en los establecimientos de menor escala, debido a que ese gasto representa uno de los componentes relevantes de la estructura de costos del alojamiento.

No obstante, insistió en que todavía es prematuro realizar una evaluación definitiva, ya que las medidas recién comenzaron a implementarse y aún no se conoce cuándo comenzarán a reflejarse concretamente en las cuentas de los establecimientos.

El pedido para los meses de verano

Uno de los principales reclamos de la Cámara está vinculado con la continuidad de los beneficios durante la temporada estival.

Acedo contó que durante la presentación de las medidas consultaron al gobernador sobre la posibilidad de mantener el alivio durante enero y los restantes meses del verano. Según explicó, la respuesta fue que la cuestión será analizada y trabajada dentro del Ente Mixto de Turismo.

Para el representante del sector, la continuidad del subsidio energético podría contribuir a mejorar la competitividad de los alojamientos entrerrianos durante uno de los períodos más importantes del año.

“Un 15% de reducción en el gasto de energía eléctrica, en uno de los componentes más importantes en los precios finales de alojamiento, creo que va a ser algo que va a beneficiar un poco al sector”, sostuvo.

El fenómeno de El Niño, otro motivo de atención

Acedo también manifestó su preocupación por el posible impacto que el fenómeno de El Niño pueda generar durante la temporada de verano, especialmente ante la posibilidad de crecidas de los ríos en distintos puntos de la provincia y la región.

En este aspecto, consideró que se trata de una situación que deberá ser monitoreada de cerca, aunque descartó que en la actualidad pueda hablarse de un fracaso de la próxima temporada turística.

“Estamos muy lejos de eso”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que será fundamental brindar información adecuada a los turistas, evitando generar incertidumbre innecesaria y explicando las condiciones reales de cada destino.

En ese sentido, remarcó que la mayoría de los atractivos turísticos de Entre Ríos no se verían afectados necesariamente por un eventual evento meteorológico asociado a El Niño, por lo que la provincia podría desarrollar normalmente su temporada de verano.

Un alivio esperado por el sector

Las medidas provinciales representan para el empresariado turístico una herramienta destinada a reducir parte de la presión que generan los costos de funcionamiento y la pérdida de competitividad.

Sin embargo, desde la Cámara Entrerriana de Turismo plantean que será necesario esperar la implementación efectiva, evaluar los resultados y avanzar en la continuidad de los beneficios, particularmente durante los meses de mayor movimiento turístico.

El desafío, de cara al verano, será transformar estas medidas de alivio en herramientas que permitan sostener la actividad, contener costos y mejorar la competitividad de los destinos entrerrianos.