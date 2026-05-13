La Charo llega a Concordia presentando “Areté”

La artista formoseña propone un recorrido sonoro profundamente ligado a las raíces indígenas y latinoamericanas, fusionando cantos ancestrales con música electrónica contemporánea. El espectáculo incluirá canciones de “Areté”, su cuarto álbum de estudio, compuesto por nueve cantos en lenguas originarias del territorio argentino.

Acompañada por su cuatro venezolano, pistas y bombo legüero, La Charo desplegará un repertorio que también incluirá músicas de sus trabajos anteriores, entre ellas las dedicadas a Mercedes Sosa y su homenaje al canto popular latinoamericano.

El concierto propone un verdadero mapa sonoro de América Latina, atravesando distintas lenguas y territorios culturales. En escena, la artista interpretará canciones en castellano, Qom, quechua, Mbya Guaraní, tupí guaraní, ache guayaky, mapuzungun, Selk’nam y tehuelche, en una experiencia musical que une memoria, identidad y contemporaneidad.

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Por Carlos Rodriguez