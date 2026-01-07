La Cigarrera abre su primera Temporada Teatral de Verano con un ciclo de humor y producciones locales

Las funciones, según se dijo a 7Paginas, se realizarán todos los jueves y viernes, y algunos sábados, durante los meses de enero y febrero, siempre a partir de las 21:30 horas. La sala, ubicada en San Lorenzo Este 206, cuenta con ambiente climatizado y una barra amigable que permite consumir durante el espectáculo. Las reservas pueden realizarse al teléfono 345 6265828, con promociones especiales por compra anticipada.

El valor de la entrada general es de 10.000 pesos, mientras que jubilados y teatreros acceden a un precio promocional de 8.000 pesos.

Programación de enero

50% OFF – Noche de Mujeres

Jueves 8 y sábado 17 de enero – 21:30

La obra presenta el encuentro de cuatro amigas en el bar de siempre, en una noche de descuentos, donde una urgencia emocional desata una cadena de confesiones brutalmente honestas. Con textos de Alejandro Urdapilleta, Niní Marshall, Guillermina Sandoval y Sol Rodríguez Seoane, y dirección de Fabián Nardini, la puesta combina comedia y melodrama con una estética colorida y emotiva.

Actúan Flavia Martínez, Martín Quintana, Mailén Niño y Guillermina Sandoval.

Cantahumor – Diego Perichón

Viernes 9, 16 y 23 de enero – 21:30

Un espectáculo musical atravesado por el humor, con canciones propias y de referentes como Leo Maslíah, Les Luthiers y Hugo Varela. Una propuesta íntima e inteligente donde la música y la escena se ponen al servicio de la comicidad.

Todo rompen – Obras cortas de humor gris oscuro

Sábado 10 de enero – 21:30

Un espectáculo absurdo que combina comicidad y drama, inspirado en textos de Alejandro Urdapilleta. A través del humor “gris oscuro”, la obra interpela al presente y rompe estructuras normalizadas para reflejar, desde el absurdo, la realidad argentina.

Actúan Ivana Almada, Mailén Niño, Emmanuel Primitivo y Juan Carlos Tramontina Centurión.

El sueño de los zánganos – Inmanencia Compañía Teatral

Jueves 15 de enero – 21:30

Regresa a escena esta comedia clásica de Rafael Bruza, dirigida por Patricia Velzi. Con una cuidada puesta en escena, vestuarios y escenografía de época, la obra propone una mirada crítica y humorística sobre un mundo en decadencia y el rol del pueblo frente al poder.

El elenco está integrado por Santiago David, Claudia Luna, Fabián Nardini, Mariana Panozzo Zénere, Gastón Penco y Patricia Velzi.