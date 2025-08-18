7PAGINAS

Lunes 18 de agosto de 2025
La Cigarrera de Concordia se suma a la Semana del Teatro Independiente con la obra El sueño de los zánganos

Del 18 al 21 de agosto se celebra en toda la provincia de Entre Ríos la Semana del Teatro Independiente, una propuesta cultural organizada por el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ContiER) y la Secretaría de Cultura provincial, que acerca al público espectáculos con entrada libre y gratuita en distintas salas independientes.
Redacción 7Paginas

En Concordia, la cita será en La Cigarrera (San Lorenzo 206 E), donde el jueves 21 de agosto a las 20:30 horas se presentará la obra El sueño de los zánganos, del dramaturgo Rafael Bruza, dirigida por Patricia Velzi e interpretada por el grupo Inmanencia – Compañía Teatral.

La puesta en escena invita a reflexionar desde la sátira sobre el poder, la decadencia y las miserias humanas. “Un mundo en decadencia. Vestigios de un poder monárquico y anacrónico… La amenaza es inminente. ¿Será el pueblo quien finalmente ocupe su lugar?”, anticipa la sinopsis.

El elenco está integrado por Santiago David, Claudia Luna, Fabián Nardini, Mariana Panozzo Zénere, Gastón Penco y Patricia Velzi. El equipo creativo cuenta además con:

Diseño y realización de vestuario, escenografía y utilería: Fabián Nardini

Operación técnica: Sergio Calvo

Diseño de luces y sonido: Patricia Velzi y Sergio Calvo

Comunicación visual: Sergio Calvo

Contenido para redes: Mariana Panozzo Zénere

Producción: Sergio Calvo y Patricia Velzi

La entrada es gratuita, aunque los organizadores recomiendan reservar lugar al 345-5203061, ya que el cupo es limitado.

Con esta presentación, Concordia se suma a una semana que celebra y visibiliza el trabajo de los colectivos teatrales independientes de Entre Ríos, acercando a la comunidad una propuesta cultural de calidad y con acceso libre.