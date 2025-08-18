La Cigarrera de Concordia se suma a la Semana del Teatro Independiente con la obra El sueño de los zánganos

En Concordia, la cita será en La Cigarrera (San Lorenzo 206 E), donde el jueves 21 de agosto a las 20:30 horas se presentará la obra El sueño de los zánganos, del dramaturgo Rafael Bruza, dirigida por Patricia Velzi e interpretada por el grupo Inmanencia – Compañía Teatral.

La puesta en escena invita a reflexionar desde la sátira sobre el poder, la decadencia y las miserias humanas. “Un mundo en decadencia. Vestigios de un poder monárquico y anacrónico… La amenaza es inminente. ¿Será el pueblo quien finalmente ocupe su lugar?”, anticipa la sinopsis.

El elenco está integrado por Santiago David, Claudia Luna, Fabián Nardini, Mariana Panozzo Zénere, Gastón Penco y Patricia Velzi. El equipo creativo cuenta además con:

Diseño y realización de vestuario, escenografía y utilería: Fabián Nardini

Operación técnica: Sergio Calvo

Diseño de luces y sonido: Patricia Velzi y Sergio Calvo

Comunicación visual: Sergio Calvo

Contenido para redes: Mariana Panozzo Zénere

Producción: Sergio Calvo y Patricia Velzi

La entrada es gratuita, aunque los organizadores recomiendan reservar lugar al 345-5203061, ya que el cupo es limitado.

Con esta presentación, Concordia se suma a una semana que celebra y visibiliza el trabajo de los colectivos teatrales independientes de Entre Ríos, acercando a la comunidad una propuesta cultural de calidad y con acceso libre.