La ciudad de Federación ya palpita con mucha intensidad la edición Nª 42 de la Fiesta Nacional del Lago

La importante grilla de artistas quedó conformada para los números principales de la siguiente manera: el jueves 8 de enero Pinki – “Un Poco de Ruido”, viernes 9 El Vikingo Correa y AXEL, sábado 10 La Parabellum y Damas Gratis y para el cierre del domingo 11 KPersonajes.

Como siempre en esas cuatro noches con números artísticos, Federación propone la presencia de bandas y artistas locales y de la región que tienen la oportunidad de mostrar sus trabajos en este escenario tan importante y compartiendo con los grandes artistas del ámbito nacional, además de numerosas actividades en las playas de la ciudad, patio comercial y gastronómico y todos los atractivos que ofrece Federación.