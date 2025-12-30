7PAGINAS

Lunes 29 de diciembre de 2025
La ciudad de Federación ya palpita con mucha intensidad la edición Nª 42 de la Fiesta Nacional del Lago

La ciudad de Federación ya palpita y vive con mucha intensidad el inicio de edición Nº 42 de la Fiesta Nacional del Lago 2026, que se llevará a cabo entre los días 8 y 11 de enero de 2026 en la ciudad termal, con la presencia ya confirmada de KPersonajes, Damas Gratis, AXEL, Pinki – “Un Poco de Ruido”, El Vikingo Correa y La Parabellum y que la gestión Municipal lo desarrolla en un material audiovisual que muestra un anticipo de lo que vivirá la ciudad de Federación en esos 4 días.
La importante grilla de artistas quedó conformada para los números principales de la siguiente manera: el jueves 8 de enero Pinki – “Un Poco de Ruido”, viernes 9 El Vikingo Correa y AXEL, sábado 10 La Parabellum y Damas Gratis y para el cierre del domingo 11 KPersonajes.

Como siempre en esas cuatro noches con números artísticos, Federación propone la presencia de bandas y artistas locales y de la región que tienen la oportunidad de mostrar sus trabajos en este escenario tan importante y compartiendo con los grandes artistas del ámbito nacional, además de numerosas actividades en las playas de la ciudad, patio comercial y gastronómico y todos los atractivos que ofrece Federación.