La ciudad de la samba vibró al ritmo de Ráfaga

El evento, organizado por la propia comparsa, convocó a una multitud que se acercó para vivir lo que fue denominada la séptima noche del Carnaval de Concordia, en un encuentro gratuito que reafirmó el fuerte vínculo entre Ráfaga y su gente.

El protagonismo de las comparsas del barrio

El evento comenzó alrededor de las 22 horas con el desfile de Los del Río y Bella Flor, comparsas de La Bianca que participan en Los Pequeños Duendes. Los más pequeños fueron los encargados de abrir la noche con entusiasmo, ritmo y mucho color, ganándose el aplauso de los vecinos.

Luego llegó el momento más esperado: el paso arrollador de Ráfaga, que desplegó todo su brillo y energía ante una multitud que acompañó con palmas y baile cada tramo del desfile.

La reina y el orgullo tricolor

Uno de los instantes más celebrados fue la presencia de la flamante reina del Carnaval de Concordia, Victoria Caraballo, quien lució su corona con carisma y una marcada conexión con el público.

La Juntada Tricolor también tuvo motivos para festejar, ya que volvió a obtener el reconocimiento a la mejor composición musical del carnaval más pasional del país, logro que fue celebrado junto a los vecinos en una noche cargada de emoción.

El cierre fue a pura potencia con la batería Nota 1.000, que hizo vibrar cada rincón del barrio y puso el broche de oro a una jornada donde la música, la danza y el sentido de pertenencia fueron protagonistas.

Así, La Bianca volvió a latir al ritmo del carnaval, reafirmando su identidad y el orgullo de ser la ciudad de la samba.

Fotos: Conrado Carisimo

Redacción de 7Paginas