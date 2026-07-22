La cola del tornado también golpeó a una escuela rural de Federación: «Los daños son de consideración», afirmó su rector

El rector de la institución, ingeniero Waldo García, confirmó que el fenómeno meteorológico, considerado por especialistas como la cola de un tornado, afectó distintos sectores del establecimiento educativo.

«Estamos trabajando para garantizar la seguridad de nuestros alumnos», expresó el directivo durante una entrevista brindada al programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación.

Importantes daños en la infraestructura

García explicó que el temporal provocó la caída de postes y cableado de media tensión que abastecen de energía a la escuela, dejando al establecimiento sin electricidad hasta la tarde del lunes.

«Recién pudimos comenzar a reactivar las actividades porque también quedaron árboles y ramas de gran porte con riesgo para los estudiantes y el personal. Decidimos habilitar solamente las zonas seguras», indicó.

Entre los sectores más afectados se encuentran los invernaderos destinados a la producción vegetal, sanitarios, edificios antiguos y distintas instalaciones utilizadas para la formación práctica de los alumnos.

Uno de los mayores perjuicios fue la destrucción total de un moderno invernadero de estructura metálica que había sido construido mediante un programa de crédito fiscal.

«Era una estructura relativamente nueva y quedó completamente destruida. Todavía no tenemos una evaluación económica de las pérdidas, pero los daños son de consideración», señaló el rector.

Clases con actividades restringidas

Si bien la institución retomó parcialmente las actividades, muchas de ellas continúan limitadas debido a los riesgos que todavía existen dentro del predio y al mal estado del terreno por las lluvias registradas durante los últimos días.

«Estamos priorizando la seguridad de nuestros estudiantes. Poco a poco iremos normalizando las actividades, pero primero debemos garantizar que toda la escuela sea un lugar seguro para transitar», afirmó García.

La Escuela Agrotécnica Nº 150 recibe diariamente a alrededor de 200 estudiantes, en su mayoría provenientes de la ciudad de Federación, quienes concurren bajo la modalidad de doble jornada, con desayuno, almuerzo y merienda, además del servicio de transporte escolar.

Agradecimiento al municipio

El rector destacó el apoyo recibido por parte de la Municipalidad de Federación, que colaboró con maquinaria y personal para retirar árboles y ramas caídas.

«Agradecemos al municipio por facilitarnos una grúa y personal para realizar las tareas de poda y limpieza. Eso nos permitió comenzar a recuperar parte del establecimiento», indicó.

Asimismo, informó que autoridades de Arquitectura Escolar y de la Dirección Departamental de Escuelas ya realizaron un relevamiento de los daños para avanzar con las reparaciones necesarias.

Daños también en la zona rural

García explicó que la tormenta afectó de manera muy puntual distintos sectores de Colonia La Argentina.

«Fue un fenómeno muy extraño. Hubo vecinos y establecimientos que sufrieron importantes daños en techos y árboles, mientras que otros, a pocos metros, prácticamente no registraron consecuencias», comentó.

El directivo confió en que durante el transcurso de esta semana podrán avanzar en la recuperación del establecimiento, aunque reconoció que aún resta evaluar el alcance total de los daños ocasionados por uno de los temporales más intensos registrados en la región en los últimos años.