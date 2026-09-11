La comunidad de La Criolla abrazó la Escuela 64 y reclamó soluciones por los daños de la tormenta

Durante la mañana se llevó adelante un abrazo simbólico a la Escuela Primaria N.º 64 “Juan Bautista Alberdi” de la localidad de La Criolla, una iniciativa impulsada por las familias y la comunidad educativa con el objetivo de expresar el profundo sentido de pertenencia hacia la institución y visibilizar la situación que atraviesa el establecimiento.

La convocatoria buscó mostrar que padres, familias y vecinos continúan presentes, acompañando y defendiendo a una escuela que, según expresaron, representa mucho más que un edificio: es un espacio de encuentro, aprendizaje, recuerdos, vínculos y construcción de identidad comunitaria.

“Queremos demostrar que los padres, las familias y toda la comunidad estamos presentes, acompañando, apoyando y defendiendo el lugar que forma parte de nuestra historia y de la de nuestros hijos”, señalaron en el mensaje enviado a la redacción de 7Páginas.

Dos meses sin soluciones

El reclamo también apunta a la falta de respuestas concretas luego de los importantes daños edilicios que sufrió la escuela como consecuencia de la tormenta. Según plantearon las familias, ya transcurrieron aproximadamente dos meses y las tareas de reparación todavía no se han iniciado.

Mientras tanto, los estudiantes deben continuar con un esquema de clases rotativas y virtuales, situación que genera preocupación entre los padres por el impacto que tiene sobre la continuidad educativa.

“La paciencia de un pueblo está, pero la pérdida de tiempo, sin una educación diaria de nuestros hijos, se está haciendo notar”, expresaron desde la comunidad.

Durante el abrazo simbólico estuvieron presentes autoridades departamentales, quienes se acercaron para dialogar con las familias y brindar explicaciones respecto de la situación del edificio.

Sin embargo, los vecinos manifestaron que las respuestas recibidas no fueron diferentes de las que vienen escuchando desde hace dos meses. Según indicaron, nuevamente se les informó que durante la próxima semana podrían comenzar las intervenciones, que se continuará evaluando el estado del edificio y que se reacondicionarán espacios alternativos para que los alumnos puedan retomar las clases.

La comunidad prepara un nuevo reclamo

Las explicaciones no conformaron a los vecinos, quienes decidieron mantener el reclamo y no descartan realizar un nuevo abrazo simbólico en los próximos días.

La intención es continuar visibilizando la situación de la Escuela Primaria N.º 64 “Juan Bautista Alberdi” y reclamar una solución que permita recuperar la normalidad en el dictado de clases.

“Entre todos, hacemos sentir nuestro abrazo”, fue el mensaje con el que la comunidad sintetizó la jornada, en defensa de una institución que consideran fundamental para la vida de La Criolla.