La concordiense Carmela Cocco se colgó la medalla de oro en el Nacional U20 de Atletismo.

Con una marca de 58,29 metros, Cocco consiguió el mejor registro de su categoría, consolidándose como una de las grandes promesas del atletismo argentino. Su desempeño le permitió asegurar el camino hacia el Sudamericano U20 de Atletismo, que se realizará a fin de año en Lima, Perú.

La deportista destacó la importancia de esta instancia al señalar que “es clasificatoria para el Sudamericano U20” y recordó que recientemente participó en los Juegos de Alto Rendimiento Argentinos (Jadar), donde compitió frente a atletas de categorías superiores.

“Soy representante de Entre Ríos, pero en esta disciplina éramos solo cuatro atletas de todo el país. En este campeonato logré 58,29 metros, una marca cercana a mi mejor registro, así que vamos encaminados. Mi récord personal es 59,61 y el récord argentino es 61,60, la meta es superarlo y creo que es posible”, afirmó con entusiasmo.