La concordiense Dafne Vera debutó en la Reserva de Vélez

El estreno se produjo el último fin de semana en el partido ante Ferro Carril Oeste, donde el conjunto de Liniers se impuso con una contundente goleada por 5 a 0. Vera ingresó y disputó 30 minutos, sumando así sus primeros minutos en una categoría superior dentro de las divisiones formativas.

Este nuevo logro llega luego de un sostenido crecimiento futbolístico. La concordiense ya había tenido su debut durante 2025 en la categoría Sub 16 y, gracias a su esfuerzo y constancia en los entrenamientos, logró ganarse un lugar en la Reserva, antesala directa del plantel de Primera División.

Dafne inició su camino en el fútbol en el club Estudiantes de Concordia, luego pasó por El Olimpo y más tarde se sumó a Santa María de Oro, institución en la que debutó en la Primera División de la Liga Concordiense de Fútbol, mostrando desde temprana edad su proyección y condiciones.

Por Mariano Novelli Almeida