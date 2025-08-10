7PAGINAS

Domingo 10 de agosto de 2025
La Confederación General Almacenera rechaza aumentos injustificados en productos de la canasta básica

La Confederación General Almacenera de la República Argentina (CGARA) emitió un comunicado en el que expresó su malestar hacia los formadores de precios —tanto fabricantes como distribuidores— por los aumentos aplicados en distintos productos, en especial en alimentos de la canasta básica.
Redacción 7Paginas

Según la organización gremial, estas subas no se encuentran justificadas por el reciente movimiento del dólar, ya que la divisa no alcanzó el techo de la banda de fluctuación sobre la cual se habían confeccionado las listas previas.

En el mensaje, la CGARA instó a sus representados, ubicados en todo el país, a no convalidar nuevas listas con incrementos “exagerados” o “sin justificación válida”. Asimismo, alentó a sustituir esos productos por otros de marcas alternativas, priorizando especialmente a las Pymes regionales que mantengan precios acordes a la situación económica que atraviesa la Argentina.

El comunicado enviado a 7Paginas, fue firmado por Antonio Fabián Hryniewicz (secretario), Fernando Pedro Savore (vicepresidente) y Daniel Horacio Acuña (presidente) de la Confederación General Almacenera.