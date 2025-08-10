La Confederación General Almacenera rechaza aumentos injustificados en productos de la canasta básica

Según la organización gremial, estas subas no se encuentran justificadas por el reciente movimiento del dólar, ya que la divisa no alcanzó el techo de la banda de fluctuación sobre la cual se habían confeccionado las listas previas.

En el mensaje, la CGARA instó a sus representados, ubicados en todo el país, a no convalidar nuevas listas con incrementos “exagerados” o “sin justificación válida”. Asimismo, alentó a sustituir esos productos por otros de marcas alternativas, priorizando especialmente a las Pymes regionales que mantengan precios acordes a la situación económica que atraviesa la Argentina.

El comunicado enviado a 7Paginas, fue firmado por Antonio Fabián Hryniewicz (secretario), Fernando Pedro Savore (vicepresidente) y Daniel Horacio Acuña (presidente) de la Confederación General Almacenera.