La cooperadora del hospital de Federación sumó apoyos y entregó nuevos elementos al nosocomio

El acto estuvo encabezado por el presidente de la cooperadora, César Tello, y la directora del hospital, Dra. María Urquiza, quienes destacaron el trabajo conjunto que se viene realizando para fortalecer distintas áreas del nosocomio. También participaron integrantes de la cooperadora y representantes del sector privado que realizaron donaciones de elementos.

Aporte permanente de la comunidad

La directora del hospital, Dra. María Urquiza, valoró el acompañamiento de comerciantes y vecinos de Federación, remarcando que su aporte resulta clave para el sostenimiento de múltiples servicios.

“Agradecer como siempre a todos los comerciantes de esta ciudad que siempre están colaborando y, cuando no pueden hacerlo, igualmente nos hacen precios más bajos para que podamos adquirir los elementos que necesitamos”, expresó.

En ese sentido, señaló que recientemente se logró avanzar con la incorporación de insumos para el área de farmacia y equipamiento de mobiliario, destacando el impacto positivo de las donaciones y del esfuerzo conjunto.

“Sin esa ayuda nosotros no podemos avanzar en este hospital”, afirmó la profesional.

Gestión de residuos y mejoras en infraestructura

Urquiza también destacó el trabajo que se viene realizando en materia de gestión de residuos hospitalarios, con la colaboración de actores locales que facilitan el traslado y disposición final de materiales.

Mencionó en particular la participación de Horacio Bravo, quien aporta su vehículo para el transporte de insumos hacia su tratamiento, y de Leandro Silvestri, que permite la disposición final en un aserradero habilitado para su quema controlada, de manera gratuita.

Asimismo, subrayó el trabajo de la cooperadora en el proceso de despapelización del hospital y en la planificación de mejoras edilicias, con el objetivo de seguir optimizando las condiciones del establecimiento.

El rol de la cooperadora

Por su parte, el presidente de la cooperadora, César Tello, destacó el compromiso de los integrantes del grupo y el acompañamiento de la comunidad.

“Venimos colaborando con todas las áreas del hospital y priorizando lo que necesita el personal de enfermería y los sectores de emergencia. Sin el equipo de la cooperadora esto sería imposible”, señaló.

Tello también valoró el aporte de instituciones y vecinos de Federación, al remarcar que ese acompañamiento resulta fundamental para el funcionamiento del hospital.

Proyectos y mejoras en marcha

Desde la cooperadora anticiparon que continúan trabajando en distintos proyectos de infraestructura y equipamiento, con el objetivo de mejorar espacios como pediatría y otras áreas del hospital.

En ese sentido, se destacó que las mejoras buscan no solo optimizar la atención médica, sino también generar mejores condiciones de estadía para los pacientes, especialmente en el caso de los más pequeños.

Agradecimientos: CTM Salto Grande, comercio Doble o nada, al señor Sebastian Bouchet, al empresario Ariel Burna

De esta manera, el Hospital San José continúa fortaleciendo su funcionamiento a partir del trabajo conjunto entre la cooperadora, el personal de salud y el constante apoyo de la comunidad de Federación.

Redaccion de 7Paginas