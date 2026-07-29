La Cooperadora del Hospital San José de Federación realizó una importante entrega de equipamiento para el Laboratorio de Análisis Clínicos

El equipamiento fue recibido por el personal del laboratorio e incluye un escáner de escritorio Canon LiDE 300 y una impresora térmica de rótulos Zebra, elementos que contribuirán a agilizar los procesos administrativos y la correcta identificación de las muestras.

Entre los equipos incorporados se destaca el escáner de escritorio, que permitirá digitalizar órdenes médicas, solicitudes de análisis, resultados de estudios y demás documentación del laboratorio, facilitando el almacenamiento digital de los registros, agilizando la búsqueda de información y reduciendo el uso de documentación en papel.

Por su parte, la impresora térmica de rótulos Zebra permitirá imprimir etiquetas para la identificación de las muestras biológicas, mejorando la trazabilidad, reduciendo el riesgo de errores y brindando mayor seguridad durante todo el proceso de análisis.

Desde la Cooperadora señalaron que esta entrega forma parte del compromiso permanente de la institución con el fortalecimiento del Hospital San José, colaborando con la incorporación de equipamiento que contribuya a mejorar la calidad de las prestaciones que se brindan a la comunidad.

Además, la Cooperadora informó que ya se encuentra a la venta el bono contribución por el Día del Niño, con un valor de 4.000 pesos. El sorteo se realizará el sábado 15 de agosto de 2026, por la Lotería Nocturna de Entre Ríos.

El bono tendrá como primer premio una bicicleta mountain bike y como segundo premio una canasta con juguetes. Lo recaudado será destinado a continuar apoyando al Hospital San José mediante la compra de equipamiento e insumos para sus distintos servicios, en beneficio de toda la comunidad.

Fuente y Redacción – La Última Campana