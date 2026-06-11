La Cooperativa Eléctrica de Concordia firmó contratos de compra directa con YPF Luz y Central Puerto

Esta decisión institucional se encuadra en las recientes reformas estructurales impulsadas por el Gobierno Nacional dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, puntualmente bajo los lineamientos de la Resolución 400 de CAMMESA, la cual introduce un nuevo esquema de contratación de energía para todas las distribuidoras y cooperativas eléctricas del territorio nacional.

Según informaron desde la entidad a 7Páginas, mediante estos acuerdos estratégicos la Cooperativa incorpora un nuevo modelo de abastecimiento energético diseñado para cubrir de manera eficiente la demanda de sus usuarios, del sector Residencial, Comercial e Industrial

El nuevo esquema contractual aporta una mayor previsibilidad financiera y un sólido respaldo técnico para garantizar la continuidad y la estabilidad en la prestación del servicio esencial en la región.

Los contratos suscriptos garantizan que el suministro provenga de diversas centrales de generación operadas por YPF Luz y Central Puerto, dos de las firmas con mayor trayectoria, infraestructura y peso específico dentro del sistema energético argentino.

Finalmente, desde la conducción de la Cooperativa reafirmaron el compromiso de continuar trabajando activamente en la modernización de la gestión para ofrecer un servicio eléctrico confiable, seguro y adaptado de forma óptima a las nuevas condiciones del sector energético del país.