La Cooperativa Eléctrica de Concordia no atenderá al público por adhesión al paro nacional

Desde la entidad señalaron a 7Paginas, que los sindicatos Luz y Fuerza, Utedyc y Empleados de Comercio, que representan a distintos sectores del personal, confirmaron su participación en la medida de fuerza de 24 horas.

Atención restringida y guardias mínimas

Como consecuencia de la adhesión sindical, no habrá atención en las oficinas de la Cooperativa durante la jornada. No obstante, aclararon que el servicio eléctrico está considerado “esencial”, por lo que se dispondrán guardias mínimas para atender reclamos técnicos y garantizar la continuidad del suministro.

La reapertura dependerá de la evolución de la medida nacional y de una eventual decisión de la CGT de levantar el paro.

El contexto del paro

La central obrera ratificó la huelga de 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, que será tratado en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, la conducción cegetista sostuvo que “no se entregarán las conquistas laborales” y advirtió que la medida “es el comienzo” de un plan de acción gremial. Además, vinculó la protesta con la situación económica general y cuestionó las políticas oficiales.

En este marco, la adhesión de los gremios que actúan en la Cooperativa Eléctrica impactará directamente en la atención administrativa en Concordia, aunque se garantizarán las prestaciones básicas vinculadas al suministro de energía.