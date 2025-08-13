La Cooperativa Eléctrica de Concordia presentó nuevos logos para renovar su imagen institucional

En un comunicado oficial, la institución remarcó que cada etapa de su historia trae nuevos desafíos que requieren respuestas adecuadas para cumplir con su misión. Tal como se expresa en su página institucional, la cooperativa se basa en “la puesta en práctica de los principios y valores cooperativos, el desarrollo y valoración del talento humano competente, responsable y comprometido con el mejoramiento continuo de los procesos, y en la búsqueda de la incorporación de la tecnología más adecuada de acuerdo a las posibilidades efectivas de la empresa”.

El cambio de imagen no solo moderniza la estética, sino que también refuerza la identidad y la visión de futuro de la cooperativa. El nuevo logo, con un diseño renovado y colores vibrantes, simboliza la evolución de la institución y su compromiso con la innovación y la excelencia en el servicio a la comunidad.

Más allá del logo, la marca representa la identidad total de la cooperativa, reflejando sus valores, su historia y su promesa a los usuarios. La nueva imagen corporativa responde a las necesidades actuales de comunicación visual, conectando mejor con la sociedad y proyectando una marca que impulsa a Concordia hacia el futuro con raíces cooperativas y un enfoque sostenible.

El símbolo incluye un pino con forma de flecha que representa el progreso y la sustentabilidad, junto a un círculo dinámico en verde y amarillo que sugiere flujo, energía y conexión. Estos elementos reflejan la visión de una energía en crecimiento, con compromiso ambiental y desarrollo local.

Desde el Consejo de Administración expresaron su confianza en que esta actualización ayudará a conectar mejor con los asociados y usuarios, proyectando una imagen más sólida y moderna, sin perder el compromiso permanente de brindar un servicio de máxima calidad.

Según lo indicado a 7Paginas, la implementación de la nueva identidad visual se realizará de forma paulatina en todas las áreas y unidades de servicio de la cooperativa.