La coparticipación real de Concordia cayó 19,95%. Por Roque Guillermo Benedetto

Para comparar correctamente ambos períodos, todos los montos fueron ajustados por inflación y llevados a una misma moneda. De lo contrario, en una economía inflacionaria, comparar cifras nominales puede mostrar aumentos que en realidad esconden una pérdida de poder adquisitivo.

Como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) todavía no publicó el dato definitivo de inflación interanual, que se conocerá el 10 de septiembre, para esta nota se utilizó una estimación del 33,5%. El cálculo parte del 33,8% interanual informado por el INDEC para julio 2026, incorpora una inflación mensual estimada del 1,7% según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina y descuenta el 1,9% registrado en el mismo mes de 2025. Si el número real se corre un poco de ese centro, los porcentajes de esta nota también se mueven algunas décimas, pero el diagnóstico de fondo no cambia.

Los dos canales de la coparticipación

Para entender por qué cae la coparticipación de Concordia, primero hay que saber de dónde viene esa plata. Le llega por dos caminos completamente distintos, con reglas propias cada uno.

El primer camino es la coparticipación de origen nacional. La Nación distribuye entre las provincias los impuestos que integran la masa coparticipable conforme a la Ley Nacional nº 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos. En esa distribución, a Entre Ríos le corresponde el 5,07%.

Una vez que esos recursos llegan a la Provincia, la Ley Provincial nº 8.492, Régimen de Coparticipación de Impuestos de los Municipios de Entre Ríos, establece que el 14% se distribuye entre los municipios mediante el régimen ordinario. La parte que recibe cada municipio no es igual: se calcula mediante una fórmula que tiene en cuenta, entre otros factores, los recursos propios, la cantidad de habitantes y el nivel de pobreza.

Pero además existe una garantía mínima. La Constitución de Entre Ríos y el Decreto Provincial nº 1.768/2010, de Garantía de Coparticipación, establecen que el conjunto de los municipios debe alcanzar una participación equivalente al 16% de los recursos de origen nacional comprendidos en el régimen. Si con la distribución ordinaria no se llega a ese piso, la Provincia debe completar la diferencia.

El segundo camino es la coparticipación de origen provincial. La Provincia distribuye entre los municipios una parte de los recursos tributarios que recauda. Entre los principales conceptos se encuentran Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto Automotor, que son los tres analizados en esta nota y que mostraron dispar comportamiento.

También existe una garantía mínima sobre ambos canales. La Constitución de Entre Ríos establece un piso del 16% para los recursos de origen nacional y del 18% para los recursos provinciales comprendidos en el régimen. El Decreto Provincial nº 1.768/2010 reglamentó esas garantías y el Decreto nº 1.561/2012 modificó su periodicidad: desde entonces se verifican, liquidan y abonan bimestralmente.

La coparticipación nacional: cayó 11% en términos reales

En agosto de 2025 Concordia recibió, entre la coparticipación ordinaria y la garantía sobre los recursos de origen nacional, el equivalente a $3.656.137.151 en pesos de agosto de 2026. Un año después, en agosto de 2026, el total fue de $3.248.489.958. En términos reales, la caída fue del 11,15%.

Dentro de ese total hay dos componentes distintos.

El primero es la coparticipación ordinaria, es decir, los fondos que la Provincia recibe de la Nación y luego distribuye entre los municipios de acuerdo con el Régimen de Coparticipación de Impuestos de los Municipios de Entre Ríos, Ley Provincial Nº 8.492. Esa parte pasó de $3.382 millones a $3.248 millones y cayó 3,95% en términos reales. Es el componente que permite observar con mayor claridad qué ocurrió con los fondos nacionales que Concordia recibe regularmente.

El segundo componente es la garantía sobre los recursos de origen nacional. No es una suma fija que Concordia cobre todos los meses. Su función es asegurar un piso mínimo de recursos para el conjunto de los municipios: si la distribución ordinaria queda por debajo de ese piso, se liquida la diferencia; si lo alcanza o lo supera, no corresponde pagar un complemento. El Decreto Provincial nº 1.768/2010, de Garantía de Coparticipación, reglamenta este mecanismo y establece para los recursos de origen nacional un piso del 16%. Ese decreto preveía originalmente un cálculo cuatrimestral, pero el Decreto n° 1.561/2012 (MEHF) modificó la periodicidad a bimestral a partir del tercer bimestre de ese año, esquema que continúa vigente: la verificación y el eventual pago se realizan cada dos meses, al cierre de cada bimestre.

En agosto de 2025, Concordia recibió por esta garantía el equivalente a $274 millones en pesos de agosto de 2026. Un año después, el importe fue $0. Como la garantía se controla cada dos meses, agosto forma parte del bimestre julio-agosto. Entre 2020 y 2025, Concordia recibió un complemento por garantía en ese mismo bimestre todos los años. En 2026, por primera vez en esa serie, no le correspondió al Municipio cobrar ningún adicional.

La coparticipación provincial: cayó 30% en términos reales

El segundo canal está formado por los recursos tributarios que recauda la Provincia y luego distribuye entre los municipios. En agosto de 2026 fue el componente que mostró la mayor caída para Concordia: 29,80% en términos reales.

Dentro de estos recursos también existe una garantía mínima de coparticipación provincial. El Decreto Provincial n° 1.768/2010, de Garantía de Coparticipación, establece que los municipios deben recibir, como mínimo, el 18% de los recursos tributarios provinciales comprendidos en ese régimen. Si la distribución ordinaria no alcanza ese piso, se liquida la diferencia; si lo alcanza o lo supera, no corresponde pagar ningún complemento.

Al igual que la garantía sobre los recursos nacionales, esta comprobación se realiza por bimestres, según la modificación que introdujo el Decreto n° 1.561/2012 (MEHF) al régimen original del Decreto n° 1.768/2010.

En agosto de 2025, Concordia había registrado por esta garantía el equivalente a $833 millones en pesos de hoy. Un año después, el importe fue $0, la primera vez en la serie 2020-2026 utilizada para esta nota.

Más allá de esa garantía, los impuestos provinciales que analizamos en esta nota tuvieron comportamientos muy diferentes. Y ahí aparece una parte importante de la explicación de lo ocurrido en agosto.

Inmobiliario, Ingresos Brutos y Automotor: tres comportamientos diferentes

No todos los impuestos provinciales se calculan ni se distribuyen de la misma manera. Por eso, mirar solamente el total puede ocultar movimientos muy distintos entre unos y otros.

Ingresos Brutos cayó 5,94% en términos reales

En agosto, Concordia recibió por Ingresos Brutos un 5,94% menos en términos reales que en el mismo mes del año anterior.

Este dato importa porque Ingresos Brutos está más vinculado está más vinculado con la evolución de la actividad y la facturación. Si esa facturación pierde dinamismo, también puede resentirse la recaudación del impuesto y, con ella; la parte que reciben los municipios.

La distribución no se realiza de la misma manera para todos los contribuyentes. La Ley Provincial nº 9.638 distingue entre los contribuyentes directos y los alcanzados por el Convenio Multilateral. Para los primeros, el reparto se calcula tomando en cuenta en un 50% la recaudación de cada jurisdicción, en un 25% la población y en otro 25% el indicador de pobreza y para los segundos, la distribución se realiza sobre la base de la población y del indicador de pobreza.

La caída del 5,94% real no alcanza, por sí sola, para afirmar que toda la economía de Concordia esté retrocediendo. Pero sí es un dato relevante porque Ingresos Brutos acompaña más de cerca el movimiento de la actividad y de la facturación que otros tributos cuya evolución depende en mayor medida de valuaciones, aforos o bases fiscales.

El Inmobiliario creció por encima de la inflación

La Ley Provincial nº 8.492- Régimen de Coparticipación de Impuestos de los Municipios-, establece que los municipios participan del 24% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario correspondiente a los inmuebles ubicados en su jurisdicción.

En Concordia, pese a un aumento promedio cercano al 30% en el tributo, los ingresos por coparticipación del Inmobiliario aumentaron solo un 22,59% en términos reales, pero ese crecimiento no debe interpretarse automáticamente como una mejora de la actividad económica o del mercado inmobiliario, pues una parte importante de su evolución está vinculada a la actualización de las valuaciones, que son la base sobre la cual se calcula el impuesto.

El Automotor cayó 29,10% real

La Ley Provincial nº 8.492 establece que los municipios participan del 60% de lo recaudado por el Impuesto Automotor en cada jurisdicción. En agosto de 2026, Concordia recibió por este concepto 29,10% menos en términos reales que en agosto de 2025.

El dato resulta llamativo porque, al igual que el Inmobiliario, el impuesto parte de una emisión determinada por la Provincia. Sin embargo, una cosa es lo que se emite y otra lo que efectivamente se cobra. Una posible explicación es que el deterioro del ingreso disponible de los hogares haya afectado el cumplimiento del Impuesto Automotor, llevando a que más contribuyentes posterguen o directamente no puedan afrontar el pago en término.

Con la información disponible no es posible afirmar que esa sea la única causa de la caída, pero la menor capacidad de pago de las familias aparece como una hipótesis consistente con el contexto general de mayor endeudamiento, mora y presión sobre los ingresos.

El resultado final: cómo se combinan las dos coparticipaciones

Sumando los recursos de origen nacional y provincial, Concordia recibió en agosto de 2026 un 19,95% menos de coparticipación en términos reales que en agosto de 2025: $1.381 millones menos, expresados en pesos de agosto de 2026, combinando dos movimientos distintos: los recursos nacionales bajaron 11,15% y los provinciales, 29,80%.

Estos dos porcentajes no se pueden promediar de manera simple, porque cada componente pesa distinto dentro del total. En agosto de 2025, lo nacional representaba el 52,80% de la coparticipación de Concordia y lo provincial, el 47,20%, por lo que ponderando cada variación por su peso real, el resultado combinado es la caída del 19,95% con la que arrancó esta sección.

Cuánto depende Concordia de la coparticipación

Para entender qué significa una caída de la coparticipación, primero hay que mirar qué peso tiene dentro de los ingresos municipales.

Según la ejecución presupuestaria publicada por la Municipalidad de Concordia, entre enero y agosto de 2026 ingresaron $79.305.585.220 en Recursos Corrientes. De ese total, $44.074.256.521 provinieron de la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales, un 55,58% de los recursos corrientes del municipio.

En cambio, la recaudación propia del municipio, a través de tasas como Inspección de Higiene y Comercio, Tasa General Inmobiliaria, Alumbrado Público y otras tasas, alcanzó los $30.649.803.978, equivalentes al 38,65% del total.

Dicho de una manera más sencilla: de cada $10 que ingresan al municipio, más de $5,56 provienen de la coparticipación y $3,86 se generan mediante tasas municipales.

Esto permite entender por qué la caída de la coparticipación es un dato importante para Concordia: no se trata de un ingreso secundario ni marginal, sino de la principal fuente de recursos corrientes del municipio.

Por eso, cuando la coparticipación cae 19,95% en términos reales en un mes, el impacto no queda reducido a una estadística financiera: afecta directamente una de las principales fuentes con las que la Municipalidad sostiene su funcionamiento cotidiano.

El problema no es agosto

Agosto de 2026 dejó una caída real del 19,95% en la coparticipación de Concordia, equivalente a $1.381 millones menos que en el mismo mes del año anterior. La baja se dio tanto en los recursos de origen nacional como en los provinciales.

El dato importa porque más de la mitad de los Recursos Corrientes de la Municipalidad proviene de la coparticipación. Una parte decisiva del funcionamiento de la ciudad depende, entonces, de ingresos que se generan fuera de Concordia.

En los últimos años ganó fuerza la idea de que ordenar las cuentas públicas exige gastar menos, eliminar déficits y reducir el peso del Estado. Ese objetivo puede ser razonable, pero cuando se lo mira desde un municipio aparece una dificultad que no siempre se discute: los gobiernos locales tienen muchas menos herramientas para absorber una caída sostenida de ingresos.

La Nación y la Provincia pueden recurrir a instrumentos que un municipio no tiene. Concordia, en cambio, debe seguir pagando salarios, manteniendo servicios, atendiendo la ciudad y sosteniendo una estructura que no se achica al mismo ritmo que sus recursos.

Y ese es el punto que, a mi entender, merece ser seguido de cerca. El orden fiscal puede mostrar buenos números en los niveles superiores del Estado, pero también debería medirse por lo que ocurre en los municipios, que son los que terminan sosteniendo una parte importante de la vida cotidiana de los vecinos de la ciudad de Concordia.

Fuente de Datos

Coparticipación de Concordia. Los valores nominales de agosto de 2025 y agosto de 2026 provienen del reporte de liquidación de coparticipación del municipio, publicado por la Dirección General de Relaciones Fiscales con Municipios (Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos). Fuente: https://portal.entrerios.gov.ar/haciendayfinanzas/relacionesconmunicipios/pf/copa/7549

Ejecución presupuestaria. Los datos de ingresos municipales (enero-agosto de 2026, valores nominales) provienen del portal de transparencia de la Municipalidad de Concordia:

https://www.concordia.gob.ar/transparencia/finanzas/ejecuci%C3%B3n/ingresos

Inflación. La inflación interanual estimada de agosto de 2026 (33,5%) se construyó encadenando el IPC de julio de 2026 del INDEC (33,8% interanual, dato confirmado; Índice de precios al consumidor, Vol. 10 n° 25, https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_08_2642C82F62AE.pdf

Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA. La inflación mensual proyectada de agosto de 2026 1,7%, disponible en https://www.bcra.gob.ar/relevamiento-expectativas-mercado-rem/

El rango de sensibilidad (33,2%-33,9% interanual, equivalente a 1,4%-2,0% mensual) surge de las proyecciones publicadas por consultoras privadas (Equilibra, Analytica, EcoGo, C&T, OJF, entre otras) para el mismo mes.

Marco normativo. Los textos de las leyes y decretos provinciales pueden consultarse en https://portal.entrerios.gov.ar/haciendayfinanzas/contaduriageneral/pf/coparticipaciondiariaamunicipiosycomunas/5283