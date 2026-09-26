La Corte Suprema confirmó que Kueider seguirá siendo investigado en dos causas: una tramita en Concordia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las investigaciones contra el exsenador entrerriano Edgardo Kueider continúen por separado en la Justicia argentina. De esta manera, seguirá vigente en Concordia la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, mientras que en los tribunales federales de San Isidro continuará el expediente por presuntos sobornos.

La decisión fue adoptada el 23 de septiembre de 2026 y rechazó el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. La resolución fue comunicada al Juzgado de Garantías N.º 2 de Concordia, a cargo del juez Edwin Ives Bastian.

La causa que sigue en Concordia

En el expediente entrerriano se investiga si Kueider registró un incremento patrimonial apreciable y no justificado entre 1999 y 2019, período durante el cual ocupó distintos cargos en el ámbito municipal y provincial.

La investigación apunta a la presunta adquisición de bienes muebles e inmuebles y se originó a partir de una denuncia que vinculó el crecimiento patrimonial del exsenador con sociedades y operaciones inmobiliarias realizadas en Paraná.

La jueza federal de San Isidro había solicitado que esta investigación fuera absorbida por el expediente que tramita en ese fuero, argumentando que existiría una conexión entre ambas causas.

Sin embargo, el juez Bastian rechazó la inhibición y sostuvo que la investigación por enriquecimiento ilícito de un funcionario por hechos vinculados con cargos provinciales corresponde a la Justicia entrerriana. La Cámara de Apelaciones de la provincia confirmó posteriormente esa decisión.

La investigación por presuntos sobornos

En paralelo, en San Isidro, la jueza Sandra Arroyo Salgado investiga presuntos pagos de sobornos realizados por la empresa Securitas a distintos organismos públicos y privados.

Entre los organismos mencionados aparece ENERSA, la empresa estatal de distribución eléctrica de Entre Ríos, donde Kueider se desempeñaba como representante de la provincia con derecho a voto.

En ese expediente también se analizan posibles delitos conexos, entre ellos cohecho, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de dinero.

La discusión sobre qué juzgado debía concentrar las investigaciones llegó a la Corte Suprema. En un dictamen emitido el 28 de mayo de 2026, el procurador general interino Eduardo Casal había recomendado rechazar el planteo de la Justicia federal de San Isidro.

Finalmente, la Corte resolvió en línea con ese dictamen y dejó establecido que los dos expedientes continúen tramitándose en forma separada.

Kueider continúa detenido en Paraguay

El exsenador entrerriano permanece en Paraguay desde su detención en diciembre de 2024, cuando fue interceptado junto a su secretaria en el Puente de la Amistad con más de 200 mil dólares que no habían sido declarados.

La Justicia paraguaya lo condenó por tentativa de contrabando de dinero y, además, enfrenta una investigación por presunto lavado de activos en ese país. En paralelo, en Argentina continúan las dos investigaciones cuyo trámite acaba de ser definido por la Corte Suprema.

La decisión del máximo tribunal implica que la causa por presunto enriquecimiento ilícito seguirá su curso en Concordia, mientras que el expediente por presuntos sobornos continuará bajo jurisdicción federal en San Isidro.

Con informacion de 7Paginas

Redaccion de 7Paginas