La Corte Suprema desestimó los recursos extraordinarios y Urribarri, Aguilera y Báez volverán a la cárcel

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este jueves los recursos extraordinarios presentados por el exgobernador entrerriano Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y el cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, y dejó firme la condena que la Justicia entrerriana les impuso en el marco de la Megacausa por delitos de corrupción.

Con esta resolución, los tres condenados deberán regresar a la Unidad Penal de Paraná para cumplir las penas impuestas. En el mismo pronunciamiento, dictado en el expediente CSJ 2226/2024, el máximo tribunal también rechazó los planteos de Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada, por lo que la totalidad de las condenas surgidas del megajuicio quedaron firmes.

Según se informó, desde el Ministerio Público Fiscal solicitarían la detención inmediata de Urribarri, Aguilera y Báez ante la existencia de un posible peligro de fuga.

Un fallo breve que deja firme la condena

La resolución de la Corte Suprema fue breve y declaró inadmisibles los recursos que habían sido concedidos parcialmente por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en octubre de 2024, mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Esta herramienta permite al máximo tribunal rechazar un recurso sin ingresar al tratamiento del fondo de la cuestión.

La sentencia original había sido dictada el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. En aquella oportunidad, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.

Por su parte, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera recibieron condenas de seis años y seis meses de prisión.

La Megacausa

La Megacausa reunió tres expedientes principales. Uno de ellos estuvo relacionado con la pauta publicitaria oficial adjudicada a Global Means; otro con la denominada causa de las imprentas, vinculada a empresas atribuidas a Aguilera que concentraron durante varios años el negocio de la cartelería en la vía pública.

El tercer expediente, conocido como Sueño Entrerriano, incluyó distintos gastos con fondos públicos que, de acuerdo con la acusación judicial, estuvieron vinculados con la fallida candidatura presidencial de Urribarri.

El recorrido judicial hasta la firmeza de la condena fue extenso. La Cámara de Casación Penal había ratificado las condenas en mayo de 2023 y posteriormente la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia rechazó los planteos de las defensas.

Urribarri y Aguilera habían permanecido detenidos en la Unidad Penal de Paraná desde noviembre de 2024 hasta enero de 2025, cuando recuperaron la libertad por una resolución del Superior Tribunal de Justicia durante la feria judicial. Báez, en tanto, cumplió prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

Un hecho histórico en Entre Ríos

Con la decisión conocida este jueves, Sergio Urribarri se convierte en el primer gobernador de Entre Ríos en cumplir una condena de prisión por delitos de corrupción con sentencia firme en las cuatro instancias judiciales.

La resolución de la Corte Suprema marca así un punto definitivo en una de las causas judiciales de mayor trascendencia política e institucional de la historia reciente de la provincia.

La condena ahora firme no debe confundirse con otros procesos judiciales que continúan abiertos y en los cuales Urribarri, Báez y Aguilera tienen diferentes situaciones procesales pendientes, algunas de ellas aún sin sentencia.

Con informacion de Analisis

Redaccion de 7Paginas