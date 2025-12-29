La costa del río Uruguay se moviliza y pedirán a los Concejos Deliberantes que se expresen contra la planta de combustibles sintéticos en Paysandú

De la convocatoria participaron representantes del Ejecutivo Municipal, entre ellos el secretario de Gobierno Mariano Bravo, y la concejal Karen Kuliat. También estuvieron presentes referentes sociales y ambientales de Concordia, como Ramón Cabrera, del Movimiento Surge y de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo, junto a Jorge López. En ese marco, Cabrera adelantó que se analizan medidas concretas desde Concordia para acompañar y solidarizarse con los vecinos de Colón.

Una de las principales decisiones fue avanzar con presentaciones formales ante los Concejos Deliberantes de las ciudades ribereñas. En el caso de Concordia, los asambleístas solicitarán que el cuerpo legislativo se expida públicamente sobre el proyecto. “No pedimos que encabecen la lucha, sino que digan si están de acuerdo o no, y que le exijan al intendente y a los legisladores que se expresen. No se pueden hacer los distraídos”, señaló Cabrera, remarcando la necesidad de no dejar solos a los vecinos de Colón.

Según indicó, los representantes de las organizaciones concurrirán personalmente al Concejo Deliberante de Concordia y además presentarán una nota por mesa de entradas, con el objetivo de cumplir con todas las instancias institucionales. Si bien reconoció diferencias con ediles del oficialismo en otros temas, expresó su expectativa de que, en esta ocasión, prime la defensa del medio ambiente.

Asimismo, se evalúan distintas acciones de visibilización, como la colocación de cartelería en eventos masivos y espacios públicos, entre ellos el Puente Salto Grande, el Carnaval de Concordia y la tradicional Maratón de Reyes. Aclararon que no se tratará de interrupciones, sino de intervenciones pacíficas para informar a la comunidad sobre el alcance del proyecto.

Durante la asamblea se destacó que los vecinos de Colón llevan más de un año realizando encuentros y acciones en rechazo a la planta de HIF, y que el movimiento ya cuenta con representación de todos los barrios de la ciudad. Además, buscan ampliar el compromiso a clubes, entidades intermedias y sindicatos. En ese sentido, se resolvió iniciar una campaña de concientización mediante folletería, cartelería y actividades en eventos como la Fiesta Nacional de la Artesanía, los carnavales y las playas.

El proyecto de HIF Global, con capitales chilenos, estadounidenses y europeos, prevé una inversión superior a los 4.000 millones de dólares para la producción de hidrógeno verde y e-combustibles destinados a la exportación. El proceso utilizaría energía solar y eólica, y requeriría la captación de agua del río Uruguay para la electrólisis. Si bien la empresa asegura que no habrá descargas contaminantes y que los efluentes serán tratados bajo estándares internacionales, desde la costa argentina se exigen garantías verificables y un monitoreo binacional efectivo.

Los asambleístas reclaman la relocalización de la planta, argumentando que su emplazamiento proyectado se encuentra más cerca de Colón que de la propia ciudad de Paysandú. Esta postura es acompañada por intendentes de la región de Tierra de Palmares, que integran Colón, San José y Villa Elisa. Las principales preocupaciones giran en torno al uso del agua del río Uruguay, el impacto sobre la biodiversidad ribereña, el aumento del tránsito pesado y la magnitud inédita del emprendimiento industrial para la zona.

Desde organizaciones ambientalistas se informó además que se convocará a los Concejos Deliberantes de otras ciudades de la costa del río Uruguay, como Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, para que también se pronuncien a favor o en contra del proyecto.

Finalmente, los referentes recordaron que, de acuerdo al Estatuto del Río Uruguay, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) es el organismo binacional competente para intervenir de oficio y de manera urgente en este tipo de situaciones. Sin embargo, cuestionaron que hasta el momento no haya habido pronunciamientos oficiales, lo que calificaron como un silencio preocupante frente a un tema de alto impacto ambiental y social.

Con información de Diario del Sur