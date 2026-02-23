La Costanera fue una fiesta: más de cien chicos disfrutaron de las carreras infantiles

Una vez finalizada la competencia principal, llegó el turno de las carreras infantiles, que convocaron a más de un centenar de niños y niñas de entre 2 y 14 años. Acompañados por sus familias, los pequeños atletas esperaron con nervios y entusiasmo el momento de la largada, en un clima cargado de alegría.

Diversión y premios para todos

La jornada tuvo color, música y hasta la presencia de dos simpáticos personajes disfrazados de cocodrilo, que animaron la espera, jugaron con los chicos y se sacaron fotos antes de cada partida.

La propuesta fue impulsada por el reconocido corredor y entrenador concordiense Rubén “Anoni”, quien encabezó la organización con el acompañamiento de atletas locales que colaboraron donando trofeos. Las distintas categorías se fueron largando de manera ordenada, entre risas, aplausos y el orgullo de madres y padres que no dejaron de alentar.

Uno de los aspectos más destacados fue que la participación fue totalmente gratuita. En tiempos donde las inscripciones deportivas suelen tener un costo, esta iniciativa permitió que todos los chicos pudieran ser parte sin limitaciones económicas.

Anoni premió con trofeos a los cinco primeros de cada categoría y entregó medallas al resto de los participantes, asegurando que cada niño se llevara su reconocimiento por haber sido parte de la jornada.

El valor de acompañar

Durante la cobertura del evento no se advirtió la presencia de representantes políticos ni de la Dirección de Deportes, algo que fue comentado por varias familias presentes. Se trata de espacios que fortalecen el semillero deportivo local y que pueden marcar el inicio del camino de futuros representantes de la ciudad en competencias provinciales y nacionales.

El deporte infantil no solo promueve hábitos saludables, sino también valores como el compañerismo, el esfuerzo y la perseverancia.

La mañana cerró con sonrisas, abrazos y la satisfacción de haber compartido una experiencia inolvidable. Desde distintos sectores destacaron el compromiso de Rubén Anoni y el acompañamiento constante de Deportes Villa Adela, que volvió a respaldar el atletismo local.

Una jornada que dejó en claro que cuando el deporte convoca, Concordia responde.