La costanera Nebel y el acceso sur, fueron marcadas como prioritarias en la reunión Frigerio-Azcue

Tras el encuentro, que tuvo lugar en Casa de Gobierno, el intendente Azcué detalló que dialogaron sobre diversos temas de gestión. «Somos parte del proyecto que lidera el gobernador Frigerio, por lo cual nuestros equipos trabajan de manera articulada con las distintas áreas del gobierno provincial: desarrollo social, obras públicas, desarrollo productivo, entre otras», señaló. Y agregó: «Contamos con proyectos conjuntos que requieren coordinación permanente, por eso estas reuniones son fundamentales».

Azcué remarcó que el eje central del encuentro fue la reactivación de obras en Concordia que habían sido paralizadas por el Gobierno Nacional. «Existen proyectos que se encontraban detenidos y que, gracias al compromiso del gobernador, ya están siendo retomados», afirmó. En ese sentido, destacó el acompañamiento de la provincia: «Estamos muy conformes con el respaldo que recibimos del gobierno provincial».

Entre las obras prioritarias que se están reactivando en la ciudad con el apoyo del gobierno provincial, el intendente mencionó «la recuperación de la Costanera Nébel, una obra de gran importancia para Concordia que ya está reactivada, y próximamente la del Acceso Sur». En este marco, subrayó que se trata de una obra «indispensable para la ciudad, cuya reactivación está prevista para este mes».

Respecto al trabajo conjunto entre la provincia y el municipio, Azcué explicó que la coordinación abarca no solo obras de infraestructura, sino también otras áreas estratégicas para el desarrollo de Concordia. En particular, destacó los avances en el sistema de atención integral de la salud: «Estamos logrando dar respuestas y brindando un sistema de atención integral no solo la salud pública, sino la atención primaria de la salud, que se puede lograr gracias al trabajo articulado. De otro modo, sería muy difícil sostenerlo».

Finalmente, el intendente puso en valor el compromiso del gobernador con la ciudad: «Nuestro gobernador tiene un compromiso muy grande con Concordia y con toda la provincia», concluyó.