La crecida del río Uruguay comienza a complicar la temporada de playas en la región de Salto Grande

Según el informe del área de Hidrología de la represa de Salto Grande, al que tuvo acceso 7Paginas, el comportamiento del río continuará en ascenso tanto aguas abajo de la represa como en el embalse. Durante las últimas 24 horas, el aporte registrado fue de 8.178 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8:00 fue de 7.892 m³/s. En tanto, el nivel del embalse a esa hora se ubicó en 35,10 metros.

De acuerdo a las previsiones oficiales, hasta las 15:00 horas de este lunes el caudal medio diario evacuado oscilará entre los 8.800 y 7.800 m³/s, mientras que el nivel del embalse tenderá a alcanzar los 35,20 metros.

En cuanto a las cotas, se informó que para el puerto de Concordia los niveles máximo y mínimo se estiman en 7,40 y 6,20 metros respectivamente, mientras que en el puerto de Salto se prevén valores de entre 7,60 y 6,40 metros.

Este escenario ya comienza a impactar de manera directa en el uso de las playas del lago de Salto Grande, afectando a localidades como Santa Ana, Federación y Concordia. Asimismo, aguas abajo, se ven comprometidas playas tradicionales como Nebel y Los Sauces, además de zonas recreativas en Puerto Yeruá y Nueva Escocia.

La preocupación también se extiende hacia Colón, donde por el momento las playas se mantienen utilizables, aunque en estado de alerta ante la posibilidad de que el nivel continúe en aumento. De confirmarse esta tendencia, podrían verse afectadas también las costas de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Cabe recordar que el corredor turístico del río Uruguay constituye la principal oferta turística de Entre Ríos durante la temporada estival, por lo que la evolución del nivel del río es seguida con atención por autoridades, prestadores y visitantes, ante el impacto que podría generar en la actividad recreativa y económica de la región.