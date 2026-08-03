La creciente del río Uruguay: cortes de tránsito en distintos sectores de Concordia

Como consecuencia de la creciente del río Uruguay, la Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, dispuso desde este lunes 3 de agosto una serie de cortes de tránsito en distintos sectores de la ciudad para preservar la seguridad de vecinos y automovilistas.

La medida responde al avance del agua sobre diferentes arterias ubicadas en zonas cercanas a la ribera, donde el ingreso de vehículos representa un riesgo para la circulación.

Calles y avenidas afectadas

De acuerdo a la información oficial, las interrupciones se realizan en los siguientes puntos:

Coldaroli y 6º de Caballería.

Boulevard San Lorenzo Este y Mayor Quinteros.

Avenida Julio Roca y Chabrillón.

Néstor Garat y Mayor Quinteros.

Maipú, entre Montevideo y Salta.

Costanera Baja, desde la rotonda de calle San Juan hasta la rotonda Almirante Brown.

Batalla de Tucumán, entre Gastelacoto y Teniente de Navío Rafael Mendoza.

Avenida de los Pueblos Originarios, entre Carriego y la rotonda Almirante Brown.

Piden extremar las precauciones

Desde el municipio solicitaron a conductores y peatones no retirar ni atravesar las vallas de seguridad colocadas en los sectores afectados, ya sea con automóviles, motocicletas, bicicletas o cualquier otro tipo de vehículo.

Asimismo, recomendaron circular únicamente si es necesario por las zonas cercanas a la creciente y hacerlo con extrema precaución, respetando en todo momento la señalización preventiva y las indicaciones del personal de Tránsito.

Las autoridades recordaron a 7Paginas, que el operativo permanecerá vigente mientras continúe el comportamiento actual del río Uruguay, por lo que no se descarta que puedan implementarse nuevos cortes si la creciente afecta otros sectores de la ciudad.