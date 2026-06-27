La Criolla: crece el escándalo por los embargos municipales y ahora demandarán al municipio por daños y perjuicios

La polémica en torno a los procesos de apremio impulsados por la Municipalidad de La Criolla continúa escalando. A la presentación de un pedido de informes por parte del bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos, ahora se suma una demanda judicial que impulsará uno de los vecinos afectados por los embargos de sus cuentas bancarias.

Según manifestó el damnificado, ya transcurrieron más de veinte días desde que fueron ejecutadas las medidas cautelares y, pese a haber abonado la totalidad de la deuda reclamada junto con los honorarios profesionales, el levantamiento de los embargos todavía no se concretó.

«Fueron rapidísimos para cobrar, pero muy lentos para devolvernos la disponibilidad de nuestras cuentas», expresó el vecino, quien sostuvo que esta demora le continúa generando perjuicios económicos.

Una deuda de poco más de 112 mil pesos terminó con honorarios de 475 mil

El origen del conflicto se remonta a un juicio de apremio iniciado por la Municipalidad de La Criolla para reclamar una deuda por la Tasa General Inmobiliaria correspondiente a distintos períodos de 2023, 2024 y comienzos de 2025.

Tras la actualización de intereses y multas, el monto reclamado por el municipio ascendía a 112.630,15 pesos. Sin embargo, el convenio firmado para cancelar la deuda estableció además el pago de 475.000 pesos en concepto de honorarios profesionales y gastos judiciales para el abogado que representó al municipio.

La diferencia entre ambos montos generó un fuerte cuestionamiento político, ya que los honorarios superaron en más de cuatro veces la deuda tributaria original.

Pedido de informes al intendente Stuker

Frente a esta situación, concejales de Juntos por Entre Ríos presentaron un pedido de informes dirigido al intendente Ariel Stuker.

Entre otros puntos, solicitaron conocer cuál es la situación contractual del abogado interviniente, si además percibe un sueldo como funcionario municipal y el detalle de todos los juicios de apremio iniciados entre 2024 y 2026.

También reclamaron explicaciones sobre el procedimiento aplicado para informar a los vecinos respecto de los embargos y las acciones realizadas para levantar las medidas una vez canceladas las obligaciones.

Hasta el momento, según indicaron desde la oposición, el Ejecutivo municipal no respondió el requerimiento.

Embargos que continuaron pese al pago

Los damnificados sostienen que el conflicto se agravó cuando, luego de firmado el convenio y abonada la deuda, otro de los cotitulares del inmueble sufrió igualmente el embargo de su cuenta bancaria.

Aseguran además que nunca fueron advertidos de que el levantamiento de la medida cautelar no sería inmediato ni recibieron información sobre el estado del trámite judicial.

Por ese motivo decidieron avanzar con una demanda civil por daños y perjuicios contra la Municipalidad de La Criolla.

Presentación ante el Consejo General de Educación

Uno de los afectados, docente del sistema educativo provincial, también presentó una nota ante el Consejo General de Educación (CGE) para solicitar precisiones sobre el procedimiento mediante el cual se concretó el embargo de su cuenta sueldo.

Según explicó, pretende conocer si existió la correspondiente notificación al empleador y cuál fue el circuito administrativo que permitió la ejecución de la medida.

Al mismo tiempo, indicó que realizó consultas ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), donde constató la existencia de antiguas deudas provinciales vinculadas al inmueble, aunque señaló que esos antecedentes nunca derivaron en medidas cautelares similares.

El conflicto podría ampliarse

Los vecinos afectados aseguran que existen otros contribuyentes que habrían atravesado situaciones similares y que actualmente analizan promover acciones judiciales conjuntas.

Mientras tanto, el caso ya llegó a conocimiento de autoridades provinciales, entre ellas el gobernador, funcionarios del Ministerio de Gobierno y el secretario de Justicia de Entre Ríos, con el objetivo de que se evalúe el procedimiento aplicado tanto en el ámbito administrativo como judicial.

Con la demanda anunciada y los pedidos de informes aún sin respuesta, el conflicto promete sumar nuevos capítulos y mantener bajo la lupa el accionar de la Municipalidad de La Criolla en los procesos de cobro de tasas municipales.

Con informacion de radio Zona

Redaccion de 7Paginas