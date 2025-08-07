La Criolla será sede de la 2° Jornada de Enología y Fruticultura: apuestan a los frutales alternativos como motor productivo y turístico

La actividad es organizada por la Tecnicatura Superior en Enología y Fruticultura del Instituto Técnico Superior de Concordia, en conjunto con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos (AIANER), y se presenta como una propuesta gratuita y abierta a toda la comunidad.

Cultivos emergentes con alto potencial

Durante la jornada, se abordarán temáticas vinculadas a nuevas especies frutales que están cobrando relevancia en la región por su valor económico, turístico y de innovación. Entre ellas se destacan:

Pitahaya (fruta del dragón): un cultivo exótico en auge, con potencial para desarrollos agroturísticos.

Frambuesas y zarzamoras: berries con alto valor agregado en el mercado.

Palta: cada vez más demandada, con posibilidades de adaptación local.

Nuevas variedades de kiwi: mejor adaptadas a las condiciones climáticas del litoral entrerriano.

Estas especies representan una oportunidad estratégica para productores que buscan diversificar, agregar valor en origen y captar nuevos mercados.

¿A quién está dirigida la jornada?

La propuesta está destinada a:

Productores, técnicos y profesionales del sector agroindustrial y agroalimentario.

Docentes y estudiantes de escuelas agrotécnicas y carreras afines, con participación prevista de instituciones de Concordia, Federación, Federal, San Salvador y Colón.

Público en general interesado en la innovación rural, el desarrollo territorial y la producción sustentable.

Se espera la asistencia de más de 300 personas, lo que posiciona al evento como uno de los más importantes de la región en su rubro.

Cronograma y participación

Acreditación: desde las 8:30 hs

Disertaciones: de 9:00 a 13:00 hs, con un break intermedio

Lugar: SUM “Jorge Manuel Silva”, La Criolla, Dpto. Concordia

Inscripción y más información

La inscripción es gratuita y debe realizarse de forma online en el siguiente enlace:

Formulario de inscripción

Para conocer más detalles del programa y las actividades, podés acceder al documento informativo:

Información ampliada aquí

Esta segunda edición reafirma el compromiso de las instituciones organizadoras con la capacitación técnica, la generación de redes entre actores rurales y el impulso a una producción frutihortícola innovadora, rentable y sostenible en la región de Concordia y alrededores.