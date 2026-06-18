La crisis golpea a Federación por todos lados: “Ya hay personas que se están quedando sin trabajo y otras trabajan menos horas”, advirtió Néstor Romero

La situación económica que atraviesa el país continúa generando fuertes consecuencias en ciudades cuya economía depende de sectores específicos, y Federación aparece hoy como uno de los casos más sensibles de Entre Ríos. Así lo manifestó Néstor Romero, presidente del Centro de Industria, Comercio y Actividades Económicas de Federación, quien reconoció que la crisis ya está afectando el empleo, el turismo, la actividad comercial y la industria local.

Durante una nota brindada al programa “Entre Líneas”, de Radio UNO Federación, Romero describió un escenario complejo en el que cada vez resulta más difícil sostener los niveles de actividad que caracterizaron a la ciudad durante los últimos años.

“Sin duda la situación golpea duramente a todo el país y particularmente a Federación, porque vivimos prácticamente del turismo y es una de las actividades que más se ha resentido”, expresó.

Menos turistas y hoteles con actividad reducida

El comerciante señaló que la caída en la llegada de visitantes se hace sentir tanto durante los fines de semana comunes como en los feriados largos, afectando directamente a hoteles, complejos turísticos, restaurantes y comercios vinculados al sector.

“Hay hoteles que hoy solamente están abriendo de jueves a domingo”, ejemplificó, reflejando el nivel de retracción que atraviesa la actividad.

Según explicó, el problema no solo radica en la baja cantidad de turistas, sino también en la incertidumbre respecto al futuro.

“Lo más preocupante es que no sabemos hasta cuándo sigue esto ni cuándo podemos vislumbrar algún alivio”, sostuvo.

Comercios que luchan por sobrevivir

Romero reconoció que algunos comercios cerraron sus puertas, aunque aclaró que no existen datos que indiquen un cierre masivo de locales.

Sin embargo, admitió que la realidad diaria muestra negocios que apenas logran mantenerse en funcionamiento.

“Hoy lo que hacemos es tratar de subsistir. La rentabilidad prácticamente desapareció y los costos fijos siguen aumentando”, afirmó.

El incremento de alquileres, servicios y otros gastos operativos se suma a un escenario de ventas reducidas, donde el consumo local también se encuentra debilitado.

“El ajuste que se vive en todo el país también golpea el bolsillo del federaense. No tenemos un mercado interno fuerte y eso se nota todos los días”, explicó.

La industria maderera también atraviesa dificultades

La preocupación no se limita al turismo. Romero remarcó que otro de los sectores históricos de la economía local también enfrenta un momento delicado.

“La madera tampoco está pasando por un buen momento, todo lo contrario”, señaló al referirse a la situación de los aserraderos.

La menor actividad de la industria repercute además en otros rubros comerciales que dependen directa o indirectamente de ese movimiento económico.

Impacto en el empleo

Uno de los aspectos más preocupantes del diagnóstico realizado por el dirigente empresarial tiene que ver con el mercado laboral.

Romero confirmó que ya se observan pérdidas de puestos de trabajo y reducciones en la carga horaria de numerosos trabajadores.

“Hay despidos y también distintas modalidades como vacaciones anticipadas o reducción de actividad porque las empresas no tienen la demanda suficiente para sostener todos los costos”, explicó.

En ese sentido, advirtió que la caída de la actividad turística está generando consecuencias directas sobre quienes dependen laboralmente de ese sector.

“Ya hay varias personas que se están quedando sin trabajo y otras que están trabajando menos horas”, resumió.

Menos consumo y clientes más cautelosos

El titular del Centro de Comercio señaló además que la modificación de los hábitos de consumo se ha vuelto evidente.

“La gente compra menos, vive más al día y prioriza lo indispensable”, indicó.

Según explicó, muchas familias enfrentan deudas acumuladas y dificultades para afrontar gastos básicos, lo que repercute directamente en las ventas de los comercios.

“Antes una persona hacía una compra determinada y hoy compra la mitad o solamente lo que necesita para el momento”, comentó.

Capacitación y búsqueda de alternativas

Frente a este escenario, desde la entidad empresarial buscan brindar herramientas a comerciantes y emprendedores para enfrentar la crisis.

Romero destacó que se realizan capacitaciones permanentes vinculadas a gestión comercial, reducción de costos, recursos humanos y nuevas tecnologías, incluyendo inteligencia artificial aplicada a los negocios.

“Tenemos que buscar herramientas para competir y hacer más eficiente cada comercio. Si trasladamos todos los costos al cliente es muy difícil vender”, sostuvo.

Una preocupación que atraviesa a toda la ciudad

Finalmente, Romero señaló que tanto el Centro de Comercio local como las entidades empresariales provinciales y nacionales continúan elevando reclamos relacionados con la presión de costos y las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas.

Mientras tanto, la preocupación crece en una ciudad donde el turismo representa uno de los principales motores económicos y donde la caída de la actividad comienza a sentirse en múltiples sectores.