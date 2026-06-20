La crisis turística golpea a las pymes, el empleo y las economías regionales: advierten una fuerte caída de la actividad

La actividad turística atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años y las consecuencias comienan a sentirse con fuerza en las economías regionales, las pequeñas y medianas empresas y el empleo. A pesar de que el Gobierno Nacional amplió la cantidad de fines de semana largos, los indicadores muestran una marcada caída en la movilización de turistas, la ocupación hotelera y el gasto por visitante.

El último feriado largo en homenaje al General Martín Miguel de Güemes fue una muestra de esta realidad. Según datos de la CAME, la actividad turística registró una caída cercana al 37% respecto al mismo período de 2025. En ciudades con fuerte perfil turístico, como Federación, el impacto fue evidente: durante ese fin de semana apenas se vendieron poco más de 2.000 entradas en el parque termal, una cifra muy alejada de las más de 5.000 que solían comercializarse en temporadas similares.

Menos reservas y menos consumo

El ex director nacional de Planificación y Desarrollo Turístico, Sergio «Keko» Castro, advirtió que se está produciendo un cambio profundo en el comportamiento de los viajeros.

“El patrón que observamos en los últimos feriados largos muestra pocas reservas anticipadas, más excursionismo y menos pernocte”, explicó.

Según señaló, este fenómeno genera una caída directa en la demanda de alojamiento y reduce significativamente el consumo en restaurantes, comercios, actividades recreativas y otros servicios vinculados al turismo.

“Se trata de un perfil de viaje que golpea directamente a las PyMEs turísticas, las economías regionales y el empleo”, sostuvo Castro.

El especialista remarcó además que la situación no puede analizarse de manera aislada del contexto económico nacional.

“El ajuste fiscal, la desregulación sin red de contención y el aumento de los costos internos en dólares configuran un escenario que asfixia la competitividad del turismo doméstico e internacional”, afirmó.

Frente a este panorama, consideró necesario recuperar políticas activas para el sector, incluyendo incentivos a la demanda, una planificación inteligente de los feriados y herramientas que permitan fortalecer la actividad turística como motor de desarrollo económico.

Federación siente el impacto

La preocupación también fue expresada por el presidente del Centro de Industria, Comercio y Actividades Económicas de Federación, Néstor Romero, quien describió una situación cada vez más delicada para una ciudad cuya economía depende en gran medida del turismo.

“Sin duda la situación golpea duramente a todo el país y particularmente a Federación, porque vivimos prácticamente del turismo y es una de las actividades que más se ha resentido”, afirmó durante una entrevista radial.

Romero explicó que la caída en la llegada de visitantes afecta directamente a hoteles, complejos turísticos, restaurantes y comercios locales.

“Hay hoteles que hoy solamente están abriendo de jueves a domingo”, señaló, reflejando la fuerte reducción de la actividad.

A ello se suma la incertidumbre sobre el futuro inmediato del sector.

“Lo más preocupante es que no sabemos hasta cuándo sigue esto ni cuándo podemos vislumbrar algún alivio”, expresó.

Comercios al límite y pérdida de empleos

El dirigente empresarial reconoció que si bien no existe un cierre masivo de locales comerciales, numerosos negocios atraviesan una situación extremadamente delicada.

“Hoy lo que hacemos es tratar de subsistir. La rentabilidad prácticamente desapareció y los costos fijos siguen aumentando”, sostuvo.

El aumento de alquileres, servicios y otros gastos operativos, combinado con una fuerte caída del consumo interno, complica la sostenibilidad de muchos emprendimientos.

Pero uno de los aspectos más preocupantes tiene que ver con el empleo. Romero confirmó que ya se registran despidos y reducciones en la actividad laboral.

“Hay despidos y también distintas modalidades como vacaciones anticipadas o reducción de actividad porque las empresas no tienen la demanda suficiente para sostener todos los costos”, indicó.

Según explicó, numerosos trabajadores vinculados al turismo ya están sufriendo las consecuencias de la retracción económica.

“Hay varias personas que se están quedando sin trabajo y otras que están trabajando menos horas”, resumió.

Un desafío para las economías regionales

La situación de Federación refleja una problemática que se repite en distintos destinos turísticos del país. Menos turistas, estadías más cortas y menor capacidad de consumo generan un efecto dominó que impacta sobre hoteles, restaurantes, comercios, prestadores de servicios y trabajadores.

Mientras tanto, desde distintos sectores vinculados al turismo advierten que sin medidas de estímulo y sin una recuperación del poder adquisitivo de los argentinos, la actividad continuará atravesando un escenario complejo que pone en riesgo una de las principales fuentes de empleo y desarrollo de numerosas economías regionales.

Redacción de 7Paginas