La Cruz Roja se suma a brindar primeros auxilios en la Fiesta de San Cayetano en Concordia

Según lo señalado a 7Paginas, el equipo estará a cargo de la atención de primeros auxilios para los miles de fieles que año a año se acercan a la tradicional fiesta religiosa, garantizando asistencia inmediata ante cualquier eventualidad. De esta manera, se suman a la labor de otros grupos de voluntarios que colaboran con la organización del evento y la atención del público.

Desde la Cruz Roja Concordia destacaron que su participación responde a la misión de estar presentes donde la comunidad más los necesita, especialmente en eventos masivos donde la prevención y la atención inmediata pueden ser fundamentales.

Actividades abiertas a la comunidad

Además de su presencia en la Fiesta de San Cayetano, la Cruz Roja Concordia continúa con su agenda de actividades abiertas a la comunidad. Todos los martes y jueves, de 16 a 19 horas, se realizan testeos gratuitos y confidenciales de VIH en su sede ubicada en calle Entre Ríos 238.

Asimismo, este sábado se llevará a cabo un curso de Primeros Auxilios y RCP, destinado al público en general, también en la sede de la institución. El objetivo es brindar herramientas básicas para actuar ante emergencias y salvar vidas en los primeros minutos críticos.

La Cruz Roja invita a todos los interesados a participar de sus actividades, promoviendo la formación, la prevención y la solidaridad en toda la comunidad concordiense.