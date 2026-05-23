La CTM Salto Grande realizará izamientos de banderas por el 25 de Mayo en distintas escuelas de la región

En el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo, la Delegación Argentina ante la CTM Salto Grande llevará adelante, el próximo lunes 25 de mayo, izamientos de banderas argentinas y entrerrianas en distintos puntos aledaños al Complejo Hidroeléctrico.

La actividad se desarrollará a las 12 horas y podrá seguirse a través de los canales oficiales de YouTube de la Delegación Argentina (https://www.youtube.com/@saltograndearg) y el Consejo General de Educación de Entre Ríos (https://www.youtube.com/@cge.entrerios), donde se emitirán las ceremonias previstas con la participación de instituciones educativas, estudiantes, docentes, autoridades provinciales y municipales, representantes del Ejército Argentino y fuerzas de seguridad.

Los izamientos se realizarán en el Camping La Tortuga Alegre, Hotel Ayuí, ingreso al Perilago (Ruta Nacional 015), Casa de Piedra, Camping SIATRASAG, Camping Las Palmeras, Península Soler y el Complejo Paraje Ascona, entre otros espacios de la zona de Salto Grande.

La iniciativa es impulsada de forma articulada entre la Delegación Argentina de Salto Grande y el Gobierno de Entre Ríos y busca conmemorar una de las fechas patrias más significativas del país a través de una propuesta de carácter simbólico e institucional.

Prensa CTM